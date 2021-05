Poláky, kteří vyrazili na Balt, šokovaly vysoké ceny v restauracích

Varšava - Jako hodně bolestný střet s postcovidovou realitou líčí polská média nářky ze sociálních sítí ohledně nebývale vysokých cen v restauracích na polském pobřeží Baltu, které směly otevřít po delší přestávce zaviněné pandemií covidu-19.

"Konečně jsme se dočkali zmírnění restrikcí. Poláci s obrovským nadšením uvítali, že opět smějí přespat v hotelu či najíst se na zahrádce v restauraci. Bohužel, pro mnohé výlet znamenal studenou sprchu - vinou cen na polském pobřeží. Na internetu je k vidění hojnost účtenek s horentními sumami za jídlo," napsal server Onet.pl.

Zákazníci se podle něj netají pobouřením nad tím, že restaurace si žádají 140 zlotých (788 Kč) za kilogram ryby či sedm zlotých (39 Kč) za šálek čaje. Mnozí to pokládají za odírání, dodal.

Kupříkladu jeden z uživatelů internetu si postěžoval, že v Kolobrzegu musel za tresku, hranolky a zeleninový salát zaplatit 76 zlotých (asi 428 Kč). Ještě větší hrůzu budí účtenka oplývající sumou 175 zlotých (asi 985 Kč) za jídlo pro tříčlennou rodinu, která si dopřála rybí polévku, filé z platýse a tresky, salát, čaj, minerálku a džus.

Je to drahé? Názory se liší. Necelých 60 zlotých (asi 340 Kč) na osobu pokládají někteří za běžnou cenu za oběd v turistické destinaci. Jiní se domnívají, že jen za cenu polévky (20 zlotých, tedy asi 113 Kč) by si jinde mohli dopřát oběd o dvou chodech.

Ryby nepatří k nejlevnějším potravinám, zvláště v restauraci u moře, a tak vysokou cenu jsou lidé ochotni akceptovat. Silné pobouření ale budí částky, které musí zaplatit za nápoje, upozornil server.

"Lidé, kteří naříkají nad vysokými cenami, nemají ponětí, jak funguje restaurace," uvedl pod podmínkou anonymity majitel jedné rybárny. "Nejenže musím nakoupit potraviny, ale musím taky zaplatit nájem, sociální a zdravotní pojištění, mzdy zaměstnanců a ještě musím živit rodinu. Nemůžeme podávat jídla jen za úhradu nákladů," vysvětlil.

Cena jídla v restauraci zahrnuje mnohem více než cenu potravin. Zákazníci platí za přípravu jídla, obsluhu, možnost setkat se na konkrétním místě. Zní to jako samozřejmost, ale tváří tvář účtence na to hodně lidí zapomíná, argumentuje restauratér.

"Vím, že to nezní pěkně, ale musím na lidech vydělávat," konstatoval. "Jestli se chce někdo lacino najíst, ať si uvaří doma. Do restaurace se jde, abych se najedl dobře a v příjemném prostředí. Je to i forma zábavy, nejen uspokojení hladu. A za to se musí patřičně zaplatit," dodal.

Onet připomněl, že celé odvětví gastronomie silně postihla epidemie a s ní související omezení. Mnoho podniků nepřežilo a ty, kterým se to podařilo, se musí nyní odrazit ode dna. Neopominutelná je i skutečnost, že zdražilo mnoho potravin.

"Vidím to při nákupech pro domácnost i pro restauraci. Je mnohem dráž, až o 20 procent, to se musí promítnout do cen v restauracích. Hodně našich hostů překvapí nová realita," řekl serveru money.pl kuchař a podnikatel Robert Sowa.