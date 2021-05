Poláci chystají kvůli Turówu blokádu hranice u Hrádku n.N.

Ilustrační foto - Dopravní komplikace způsobil protest polských řidičů 22. března 2021 na česko-polské hranici u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Poláci protestují na podporu dolu Turów. Účastníci protestu jezdí po silnici 332 mezi kruhovými objezdy v Kopačově (Kopaczowě) a Sieniawkou. Cílem je bránit vjezdu aut od českých hranic na silnici, která je pro nákladní dopravu z ČR spojnicí do Německa přes zhruba čtyřkilometrový úsek na polském území.

Ilustrační foto - Dopravní komplikace způsobil protest polských řidičů 22. března 2021 na česko-polské hranici u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Poláci protestují na podporu dolu Turów. Účastníci protestu jezdí po silnici 332 mezi kruhovými objezdy v Kopačově (Kopaczowě) a Sieniawkou. Cílem je bránit vjezdu aut od českých hranic na silnici, která je pro nákladní dopravu z ČR spojnicí do Německa přes zhruba čtyřkilometrový úsek na polském území. ČTK/Petrášek Radek

Hrádek nad Nisou (Liberecko) - Blokádu silnice na česko-polském hraničním přechodu Hrádek nad Nisou - Kopačov chystá na dnešní odpoledne organizace Ruce pryč od Turówa. Důvodem protestu je rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, který minulý týden vyhověl české žádosti o vydání předběžného opatření a Polsku nařídil okamžitě zastavit těžbu v hnědouhelném dolu Turów, který se nachází nedaleko hranic s Českem a Německem.

"Po absurdním rozhodnutí o této otázce na návrh Čechů se znovu sejdeme na kruhovém objezdu v Kopaczowě (Kopačově), abychom zablokovali vstup do Polska a vyjádřili tak nesouhlas s nespravedlivým, neférovým a škodlivým rozhodnutím uzavřít náš důl," uvedli organizátoři protestu.

Podobný protest se na výzvu organizace Ruce pryč od Turówa uskutečnil u hranic 22. března. Desítky polských aut tehdy projížděly nepřetržitě dvě hodiny mezi kruhovými objezdy na polské straně. Bránily tím ve vjezdu na polskou silnici 332, jež navazuje na českou I/35, kterou k cestě do Polska a sousedního Německa využívají stovky řidičů, zejména kamionů. Řidiče osobních aut tehdy policisté posílali na blízký starý přechod, kamiony tudy ale nemohou, a tak se před hranicí v ČR vytvořila kolona. Tentokrát chtějí Poláci demonstrovat od 14:15 co nejdéle, nejméně do 18:00.

Důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, obojí vlastní společnost PGE. České úřady se na unijní justici obrátily letos v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Varšava to odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu do roku 2044. Proti rozhodnutí evropského soudu o zastavení těžby se ohradili polský premiér Mateusz Morawiecki i společnost PGE. Polský premiér v pondělí ale uvedl, že budou s Českou republikou o Turówě jednat. V dolu se těží dál.