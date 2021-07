Pokud zdravotníci nedostanou odměny, připraví soudní žaloby

Praha - Pokud zaměstnavatelé nevyplatí zdravotníkům odměny za nasazení během epidemie, odbory připraví individuální soudní žaloby. Po jednání s ministrem zdravotnictví to dnes řekla šéfka zdravotnických a sociálních odborů Dagmar Žitníková. Podle ní stovky zdravotníků zatím odměny nedostaly, nejpozději by je měly obdržet v srpnové výplatě.

Zdravotníci v ambulantním sektoru měli peníze dostat prostřednictvím kompenzační vyhlášky. Zaměstnavatelé měli do konce června nahlásit údaje o svých zaměstnancích, na základě toho jim zdravotní pojišťovny do konce července vyplatí finanční prostředky na odměny a související odvody. Podle Žitníkové jde kromě 75.000 korun na odměny také asi o 25.500 korun na odvody.

Většina poskytovatelů podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) už peníze zdravotníkům vyplatila. Někteří zaměstnanci si ale stěžují, že jim zaměstnavatelé odměny vyplatit nechtějí. "Ti poskytovatelé, kteří nezaplatí odměny svým zaměstnancům, tak v zásadě de facto defraudují peníze, které byly určeny na odměny. To je neakceptovatelné," řekl ministr. Pokud se úřad o takových případech dozví, bude podle ministra se zaměstnavateli individuálně jednat. Legislativní možnosti, jak je k vyplacení donutit, ale podle něj nemá.

Protože jde o nakládání s veřejnými prostředky, mohlo by podle Žitníkové zaměstnavatele kontrolovat ministerstvo financí. "Pokud se dostaneme do situace, že to někde někdo nevyplatí, půjdeme formou individuálních soudních žalob," uvedla Žitníková.

Na tyto odměny podle ministerstva zdravotnictví zdravotní pojišťovny vyplatí asi 8,5 miliardy korun. Původně se mluvilo o částce 12,2 miliardy korun.