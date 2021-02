Pokud nebudou lůžka, Karlovarský kraj požádá o převozy do Německa

Ilustrační foto - Z přetížených nemocnic v Sokolově a v Chebu začal 5. února 2021 přesun dvou desítek pacientů s covidem. Týká se to pacientů se středním průběhem nemoci. Převezeni mají být do Prahy, Plzeňského a Středočeského kraje. Převoz kromě běžných sanitek zajišťuje i velkokapacitní vůz Fénix. Na snímku je kolona čekajících sanitek před nemocnicí v Chebu.

Ilustrační foto - Z přetížených nemocnic v Sokolově a v Chebu začal 5. února 2021 přesun dvou desítek pacientů s covidem. Týká se to pacientů se středním průběhem nemoci. Převezeni mají být do Prahy, Plzeňského a Středočeského kraje. Převoz kromě běžných sanitek zajišťuje i velkokapacitní vůz Fénix. Na snímku je kolona čekajících sanitek před nemocnicí v Chebu. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - Karlovarský kraj je připraven oficiálně požádat stát o možnost přepravy pacientů s covidem-19 do nemocnic v Německu, pokud budou mít volnou kapacitu a v České republice začnou docházet volná lůžka pro covidové pacienty. ČTK to dnes řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN).

"Ještě čekáme na informaci z Německa ohledně možné kapacity. Ale ano, jakmile to bude potřeba na základě obsazenosti nemocnic, požádáme. Jsem s premiérem v přímé komunikaci," odpověděl na dotaz ČTK Kulhánek.

Karlovarský hejtman Kulhánek se dnes vymezil proti způsobu, jakým premiér Andrej Babiš (ANO) informoval o stavu v nemocnicích v Karlovarském kraji a o možnosti převozu pacientů do nemocnic v Německu.

Babiš řekl dnes ráno novinářům před svým odletem do Krakova, že o aktivaci převozu pacientů s covidem-19 do Německa má žádat krajská koordinátorka intenzivní péče. Kulhánek zdůraznil, že o umožnění převozu nemocných by měl premiér jednat se zástupci kraje.

Karlovarský kraj, ale i starostové a signatáři petic zejména z Chebska žádali vládu o otevření hranic do Německa pro sanitky od počátku roku. Situace v chebské nemocnici je týdny kritická a do vážných problémů se dostávají i další nemocnice v Karlovarském kraji. Pacientů s covidem přichází více, než o o kolik jsou nemocnice schopny se postarat. Na denním pořádku jsou převozy do jiných zařízení v kraji u pacientů s méně vážným průběhem nemoci a transporty do nemocnic po celé republice u těch ve vážném stavu.

Na hraně možností je nemocnice v Chebu i v Sokolově. Sokolov už dvakrát musel odmítnou nové pacienty s covidem-19, protože pro ně nebylo místo. Podobně je na tom nemocnice v Chebu. Tam se dnes situace mírně zlepšila, ale podle mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislava Podrackého jde o běžný výkyv, nikoli o zásadní signál. Z nemocnice museli zdravotníci v úterý převézt sedm pacientů mimo region a další tři přešli do následné péče. Noví pacienti byli proti tomu jen dva.

Karlovarský hejtman se ohradil proti postupu premiéra Babiše

Karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN) se dnes ohradil proti postupu premiéra Andreje Babiše (ANO) ohledně možných převozů pacientů s covidem-19 do německých nemocnic. Babiš řekl ráno novinářům před svým odletem do Krakova, že o aktivaci převozu pacientů s covidem-19 do Německa má žádat krajská koordinátorka intenzivní péče. Kulhánek ale zdůraznil, že o umožnění převozu nemocných do sousední země žádá kraj vládu od ledna a stát, který to dosud opakovaně odmítal, by měl o aktivaci převozů jednat právě se zástupci kraje.

"Nerozumím, z jakého důvodu pan premiér zmiňuje krajskou koordinátorku pro intenzivní péči a to, že měla požádat o aktivaci spolupráce na převozech pacientů do SRN, když vedení Karlovarského kraje a já osobně od začátku ledna žádáme nejen premiéra Andreje Babiše, ale i ministra zdravotnictví Jana Blatného, o to, aby nám tato spolupráce s našimi bavorskými protějšky a příhraničními nemocnicemi byla ze strany státu umožněna," uvedl Kulhánek v tiskové zprávě.

Babiš dnes po návštěvě Krakova řekl, že pokud Karlovarský kraj požádá o lůžka v Německu, okamžitě bude kontaktovat saského premiéra a konzulku v Drážďanech. "Když mě nikdo nepožádá, tak to nemůžu dělat," uvedl premiér.

Kulhánek požádal o možnost převozu ministerstvo zdravotnictví poprvé na začátku ledna. Nemocnice v Karlovarském kraji jsou dlouhodobě přetížené a pacienty je třeba převážet jinam. Ministr Blatný (za ANO) to tehdy odmítl, řekl, že kapacity v ČR stačí. Od té doby kraj zopakoval žádost několikrát.

Hejtman o tom mluvil s Blatným i 2. února. "Jeho odpověď byla taková, že v případě hraniční kapacity intenzivní lůžkové péče v ČR stačí můj telefonát a aktivace spolupráce s Německem se rozběhne," doplnil Kulhánek.

"Měl jsem za to, že pro členy vlády je klíčové oficiální stanovisko Karlovarského kraje a osoba koordinátora v tomto procesu nehraje žádnou roli. Okamžitě jsme oslovili bavorskou stranu, abychom mohli začít jednat s příhraničními nemocnicemi," dodal hejtman.

Vedení kraje od počátku tvrdí, že případný převoz nemocných do Německa by byl jednou z možností jak nemocnicím ulevit, a občas výhodnější než převozy přes půl republiky sanitou nebo vrtulníkem. "O spolupráci se SRN průběžně hovoříme ve smyslu nastavení mechanismu možné přímé domluvy mezi nemocnicemi bez nutnosti zapojení vlády a velvyslanců či konzulů," upřesnil hejtman Karlovarského kraje.

Krajská koordinátorka intenzivní péče Dagmar Uhlíková v úterý ČTK řekla, že momentálně volná lůžka v nemocnicích kraje jsou a bezprostředně není nutné žádat o pomoc Německo. Počty volných lůžek se ale mění z hodiny na hodinu a například sokolovská nemocnice byla už dvakrát nucena odmítnout příjem dalších pacientů s covidem-19, kteří museli zamířit jinam.