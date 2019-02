Praha - Praha půjčí Moravskému Krumlovu Slovanskou epopej Alfonse Muchy pouze v případě, že sežene peníze na opravu prostor, kde má být vystavena. Lhůtu má Krumlov do konce letošního dubna. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Pro obrazy je podle Prahy nutné vytvořit vhodné podmínky, které moravskokrumlovský zámek nyní nenabízí. Podle starosty Krumlova Tomáše Třetiny (TOP 09) město přípravu výstavních prostor zajistí a garantované financování do termínu předloží, řekl ČTK. Praha dlouhodobě hledá místo, kde obrazy vystaví. Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, které Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let.

Pro obrazy je podle vedení hlavního města nutné zajistit trvalou teplotu v rozmezí 18 až 20 stupňů Celsia, vlhkost 45 až 55 procent s minimálním denním výkyvem a správné nasvícení. Rovněž je nutné ochránit obrazy proti požáru i případné krádeži či poničení. S výjimkou zabezpečení podle vedení Prahy není v Krumlově nic z uvedeného k dispozici a zámek nemá ani odpovídající vytápění či chlazení.

"Jednáme s vedením Prahy od komunálních voleb a jsou to velice solidní jednání. Epopej bude ve východním křídle v rytířském sálu. Zajištění osvětlení, klimatizace a topení bude stát 30 milionů korun. Na investici se složí město, Jihomoravský kraj a ministerstvo kultury," řekl Třetina. Rytířský sál byl rekonstruován už dříve, a chybí tedy jen vybavení nutné k vystavovaní.

Pokud Moravský Krumlov peníze v řádech desítek milionů získá, metropole bude pokračovat v jednání o vystavení obrazů. V Moravském Krumlově by byly obrazy vystaveny pouze po dobu zhruba pěti let. "Předpokládám, že příprava zabere rok, takže by byla epopej v Krumlově od příštího roku," uvedl Třetina.

Nabídka a případná dohoda má zmírnit několik let se táhnoucí spory mezi hlavním městem a Krumlovem. "Slovanská epopej patří mezi kulturní symboly této země. Hádat se a soudit kvůli ní je ostuda a nesmysl. Proto jsme začali se všemi stranami vstřícně jednat a já doufám, že brzy dojdeme k rozumnému řešení," uvedla pražská radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Praha hledá vhodné místo pro epopej dlouhé roky. Ze zámku v Moravském Krumlově byla před volbami v roce 2010 převezena do Prahy. Plánována byla mimo jiné stavba nové budovy na Letné nebo na Těšnově. Jako zatím s poslední variantou přišlo minulé vedení Prahy, které schválilo, že obrazy umístí do plánované přístavby budovy Lapidária na Výstavišti. Připraven je projekt i se stavebním povolením.

Slovanskou epopej maloval Mucha na zámku Zbiroh od roku 1910 celkem 18 let. Tvoří jej 20 velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami českého národa. Epopej je od roku 2010 zařazena na seznam kulturních památek.

O vlastnictví děl se s Prahou soudí John Mucha, malířův příbuzný. Nedávno požádal o odložení dalšího projednávání sporu. Chce počkat na setkání s vedením Prahy, které je podle něj v současném složení k jednání týkající se budoucnosti a uložení kolekce pláten nakloněno.