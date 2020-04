Pokud Babiš dál nouzový stav nechce, nemá podle Hamáčka smysl žádat

Praha - Nemá smysl žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu v Česku, pokud si to premiér Andrej Babiš (ANO) nepřeje, uvedl dnes na twitteru šéf Ústředního krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Dodal, že na ministerstvu vnitra vydá pokyn k přípravě ukončení centrální distribuce ochranných pomůcek k 30. dubnu. Babiš předtím televizi Prima řekl, že on a ministři za ANO další prodloužení nouzového stavu kvůli koronavirové epidemii nechtějí, zástupci ČSSD ve vládě mají opačný názor.

Hamáček se v posledních dnech opakovaně vyslovil pro další pokračování nouzového stavu, který platí v celé republice od 12. března. Varoval, že jeho ukončení by přineslo komplikace, například by nebylo možné centrálně nakupovat zdravotnické prostředky. "Vydám na ministerstvu vnitra pokyny k přípravě ukončení centrální distribuce ochranných pomůcek k 30. dubnu," uvedl dnes v reakci na Babišovo vyjádření.

Kabinet naposledy nouzový stav v Česku prodloužil 9. dubna po souhlasu Sněmovny do konce měsíce. Sám jej mohl v březnu vyhlásit jen na 30 dnů. Opoziční strany se k dalšímu prodlužování nouzového stavu staví rezervovaně, pro usnadnění nákupu ochranných pomůcek by podle nich vláda měla předložit v režimu legislativní nouze novelu zákona o veřejných zakázkách. KSČM, která vládu ANO a ČSSD toleruje, dnes připustila prodloužení nouzového stavu do 17. května.

Hamáček v posledních dnech uváděl, že kromě centrálních nákupů konec nouzového stavu znemožní i kontrolovat vstup cizinců do země či ukládat pracovní povinnost. Asociace krajů tento týden na videokonferenci požadovala, aby vláda předložila plán, jak bude po případném konci nouzového stavu vypadat zásobování krajů. "Jde nám o to, zda kraje nadále budou zahrnuty do centrálního zásobování, nebo budou řešit zásobování po své linii. Každopádně na to musíme být velmi dobře připraveni," uvedl v pondělí úřadující šéf asociace Jiří Běhounek (za ČSSD). Babiš podle něj přislíbil, že otázku vyřeší vláda tento týden.

Babiš dnes Primě řekl, že není důvod nouzový stav prodlužovat. "Nevidíme žádné důvody," uvedl. Stejný názor mají všichni ministři za ANO, opačně se k tomu staví členové vlády za sociální demokracii, dodal. Kabinet si podle něj ve čtvrtek má argumenty vyříkat a definitivně rozhodnout.

Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Na základě současného nouzového stavu vláda zprvu vydávala opatření k omezení svobody pohybu nebo k uzavření velké části obchodů a zákazu nabízení služeb. Následně většinu přeměnila na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.