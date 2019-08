Pokračovala jednání o rozpočtu, obrana dostane 75,5 miliardy

Praha - Ministerstvo obrany by mělo mít příští rok rozpočet 75,5 miliardy korun. Na dnešní schůzce se na tom dohodli ministr obrany Lubomír Metnar a ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO). Oproti původnímu návrhu státního rozpočtu tak Metnar vyjednal navýšení své kapitoly o 1,2 miliardy. Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla si z financí odnesl příslib, že nad rámec rozpočtů jednotlivých ministerstev půjde příští rok na digitalizaci 492 milionů korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) i Schillerová i nadále trvají na schodku 40 miliard korun. Komunisté, kteří vládu tolerují, chtějí schodek o deset miliard snížit.

Podle návrhu rozpočtu, který schválila vláda, měla mít obrana příští rok k dispozici 74,3 miliardy korun, což je o 7,6 miliardy korun více než letos. Je to ale zároveň o dvě miliardy korun méně, než počítal loňský rozpočtový výhled. Metnar se Schillerovou se dnes dohodli, že obrana bude hospodařit se 75,5 miliardami korun. Nyní má ministerstvo k dispozici 66,7 miliardy korun. Oba výsledek schůzky přivítali.

Obrana plánuje získané peníze vložit do investic na posílení armády. Peníze budou podle Metnara použity na důležité modernizační projekty jako je nákup vrtulníků či bojových vozidel pěchoty. Schillerová dnešní jednání označila za příjemné, konstruktivní a věcné. Výsledek považuje za dobrý kompromis, který povede "pomalými kroky" ke splnění závazků ČR v NATO.

Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Dzurilla dnes se Schillerovou vyjednal na příští rok na digitalizaci 492 milionů korun. Podle Schillerové půjde do roku 2022 o asi 1,2 miliardy korun. Letos pokryly resorty výdaje na digitalizaci plně ze svých kapitol. Podle Schillerové bude celá řada projektů spojených s digitalizací finančně zajištěná v jednotlivých kapitolách ministerstev i nadále.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) bude v následujících týdnech usilovat o navýšení rozpočtu na sport pro příští rok o asi miliardu korun proti současnému návrhu. Peníze navíc jsou podle ministerstva školství potřeba na výraznější modernizaci sportovišť. ČTK to dnes řekla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Ministerstvo financí počítá nyní s výdaji na sport 6,5 miliardy korun, což je o půl miliardy míň než letos. Letos úřad hospodaří v kapitole sportu se sedmi miliardami korun. Současný návrh rozpočtu na sport pro rok 2020 počítá s 6,5 miliardy korun. Včetně nevyčerpaných peněz z minulých let by bylo na sport k dispozici kolem 7,2 miliardy korun, řekla Lednová.

Vyšší výdaje na sport dnes podpořil i Babiš. O průběhu vyjednávání o rozpočtu ho dnes na ministerstvu financí informovala Schillerová. Oba se shodli, že deficit rozpočtu by měl být ve výši 40 miliard korun. Komunisté, kteří vládu tolerují, požadují schodek 30 miliard. S Babišem o tom v úterý mluvil šéf komunistů Vojtěch Filip. Shodu nenašli. O tématu bude příští týden jednat Schillerová s předsedkyní rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslavou Vostrou (KSČM).

Ministryně financí dnes o rozpočtu mluvila i s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident s povděkem kvitoval růst investic, řekla po schůzce novinářům.

Ve čtvrtek bude Schillerová o rozpočtu jednat s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) a ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO). V pátek ji čeká pokračování schůzky s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD).