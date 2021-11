Pojišťovny nebudou hradit antigenní testy, vyšlou očkovací týmy

Praha - Neočkovaných seniorů starších 60 let je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) asi 309.000, z nich 58.000 covid prodělalo. Zvýšit proočkovanost mají podle něj i mobilní očkovací týmy, které nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) pro firmy v regionech s nízkou mírou vakcinace. Zvažuje se podle něj i to, že se budou testovat také očkovaní lidé nad 60 let.

Zdravotní pojišťovny podle Babiše nebudou lidem dál proplácet antigenní testy. Nárok bude na dva PCR testy za měsíc, rozočkovaní a děti budou mít nárok až na pět testů měsíčně. Pojišťovny ale budou přispívat na testování ve firmách jako na jaře. Pro samoplátce stojí antigenní test 201 korun a PCR test 824 korun.

V současné době mají lidé nárok na dva PCR testy a čtyři antigenní testy za měsíc, od listopadu ale jen očkovaní a děti do 18 let. Nově budou lidé se zahájeným očkováním, kontraindikacemi s očkováním nebo děti mít nárok až na pět PCR testů měsíčně.

"Je to pokrytí poloviny měsíce. My to bereme tak, že jsou to služby, které člověk nevyužívá každý den, myslíme si, že je to dostatečné," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Očkovaní lidé budou mít nárok na dva PCR testy za měsíc.

Očkováno proti covidu-19 je asi 60 procent populace. Zájem o očkování kvůli zpřísňujícím se opatřením od poloviny října znovu roste. "Je nezpochybnitelné, že lidé, kteří nejsou naočkovaní, mají velké problémy a je tam pravděpodobnost devětkrát větší v porovnání s naočkovanými, že budou mít těžký covid, nebo dokonce můžou zemřít," uvedl Babiš.

Podle něj se budou posilovat kapacity očkovacích center a je snaha maximálně snížit čas, který na očkování registrovaní lidé budou čekat. Podle aktuálních dat čeká na aplikaci vakcíny nebo rezervaci termínu asi 96.000 lidí. Fungují ale také očkovací centra bez předchozí registrace nebo pro neregistrované mají centra vyhrazené časy. V posledních třech týdnech se podává průměrně více než 40.000 dávek očkování v pracovní den, zhruba 14.000 až 15.000 denně jsou nově očkovaní.

VZP dnes informovala, že v pondělí 22. listopadu začne oslovovat firmy s více než 500 zaměstnanci, kde je jich očkováno méně než 70 procent. "Kromě toho také spustíme během několika dní webové stránky, kam se s žádostí o očkování budou moci aktivně hlásit společnosti i s nižším počtem zaměstnanců," uvedl náměstek ředitele pro služby klientům Ivan Duškov. Týmy podle něj začnou vyjíždět v prosinci, fungovat budou do konce března.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podle svého viceprezidenta Jana Rafaje podporuje jakoukoliv iniciativu, kterou se lidi podaří přesvědčit k očkování. "Doporučujeme firmám, aby nekončily s interními kampaněmi na podporu vakcinace, dál své zaměstnance motivovaly a pokud je to potřeba, tak jim třeba i pomáhaly například s registrací," řekl.

Podle premiéra se vedla na jednání vlády debata i o tom, jestli netestovat i očkované. "Zazněl návrh, že bychom testovali i očkované nad 60 let, byl to z mého pohledu dobrý návrh. Protože lidé nad 60 let jsou nejvíce ohrožení a průměrný věk lidí na JIP je 68 let a celkově hospitalizovaných je 67 let," dodal.