Pojišťovny budou od června přispívat na nízkobílkovinnou dietu

Praha - Většina zdravotních pojišťoven bude přispívat pacientům na nízkobílkovinovou dietu. Příspěvek začnou vyplácet nejčastěji od června letošního roku, většinou ale bude určený jen dětem. Některé pojišťovny zatím o podmínkách čerpání a výši částky jednají, sdělily dnes ČTK. Dieta vyjde měsíčně na několik tisíc korun, lidé, kteří ji musí držet, nesmí většinu klasických potravin. Bez jejího dodržování hrozí některým nemocným i mentální retardace nebo křeče.

Pacienti musí pojišťovně doložit potvrzení od praktického lékaře o diagnóze a doklady za nákup potravin. Podobně pojišťovny přispívají dětem a studentům například na bezlepkovou dietu pacientům s celiakií, která je častější, ale zároveň pro rodiny levnější.

Nízkobílkovinná dieta je nutná pro pacienty se vzácnými diagnózami jako fenylketonurie, nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie prvního typu nebo poruchy cyklu močoviny. Podle odborníků ale často nedodává dětem dostatek živin. Při nedodržování diety však může nastat až poškození mozku.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), u níž je pojištěno asi dvě třetiny Čechů, bude podle mluvčího Oldřicha Tichého přispívat od června letošního roku dětem do 18 let nebo studentům do 26 let až 10.000 korun ročně. Dětem bude od pololetí hradit 1000 korun ročně podle mluvčí Elenky Mazurové také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Oborová zdravotní pojišťovna a Vojenská zdravotní pojišťovna příspěvek také zavedou, zatím ale jednají o podmínkách. U nejmenší Zdravotní pojišťovny zaměstnanců Škoda je podle asistenta ředitelky Petra Kvapila příspěvek přiznávaný lidem s celiakií a fenylketonurií včetně dospělých už od roku 2011. Mohou čerpat 4000 korun. Od pololetí bude program rozšířený i na další podobné diagnózy.

RBP bude hradit 1000 korun každému pojištěnci, může ale získat víc, pokud se svého příspěvku pojišťovny jiný pojištěnec vzdá v jeho prospěch. "Umožníme celkovou výši finančního příspěvku navýšit až na 10.000 korun sloučením limitů od rodičů, kamarádů a přátel, kteří patří do portfolia naší zdravotní pojišťovny a sami ho nebudou nebo nepotřebují čerpat," uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Loni se fenylketonurií, jednou z nemocí, při níž se nízkobílkovinná dieta drží, zabýval Městský soud v Praze. Osmileté dívce přiznal úhradu léku sapropterin, který může v jejím případě dodržování přísné diety nahradit. Roční náklady na lék jsou podle právníků řádově statisíce korun, podle VZP až 1,5 milionu.