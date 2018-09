Praha - Odhady škod, které způsobila klientům pojišťoven v neděli večer a v pondělí bouře Fabienne, se blíží stovce milionů korun. Vyplývá to za ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Jde o poškozené střechy, okna, komíny, případně další majetek poškozený pádem stromu. Nejvíce případů je ze středních Čech. Škody nebudou zdaleka tak vysoké, jako ty způsobeném před rokem orkánem Herwart. Po něm pojišťovny odhadly škody na 1,45 miliardy Kč.

"Z důvodu silných bouřek, které v posledních dnech zasáhly území naší republiky, nám klienti zatím nahlásili bezmála tisícovku škod za celkem 26 milionů korun," řekla ČTK mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Klienti škody průběžně hlásí, očekává tedy, že jejich počet ještě poroste. Odhad celkového počtu škod se pohybuje kolem 2500 až 3000. Nejvíce škod je podle ní zatím hlášeno ze Středočeského (zatím 280 za osm milionů korun). Orkán Herwart způsobil klientům ČP přes 15.000 škod. Odhad škod za vichřici z uplynulých dní je zatím na zhruba na pětině.

Kooperativa k dnešnímu poledni eviduje přes 550 škod. Jejich celkovou výši zatím mluvčí pojišťovny Milan Káňa odhadl na 18 milionů Kč. Nejvíce případů klienti hlásí ze Středočeského kraje (okres Kladno, Mladá Boleslav a Nymburk) a Plzeňského kraje (Klatovy a okolí).

Uniqa měla do dnešních 10:00 hlášeno 80 škod v celkové odhadované hodnotě téměř pět milionů korun. Přibližně dvě třetiny byly škody na majetku, třetina na autech (spadlými stromy, stožáry a předměty). Více než deset z nich ve zrychleném režimu vyřídila. Škody jsou co do množství a výše zhruba čtvrtinové ve srovnání s velkým orkánem Kyrill z roku 2007, upozornila mluvčí pojišťovny Eva Svobodová. Po orkánu Kyrill pojišťovny vyplatily přes 2,2 miliardy Kč.

Odhad pojistného plnění Allianz je stále kolem deseti milionů korun a v následujících dnech se bude podle mluvčího Václava Bálka zpřesňovat. Upozornil na případ, kdy z jedné prodejny v západních Čechách odletěla střecha, jejíž konstrukce se zapíchla do nedalekého panelového domu. Obyvatelé přízemí i ostatních podlaží měli štěstí, protože dřevěné trámy vzaly útokem jako beranidlo pouze byt v prvním patře. Ten ale úplně zdevastovaly.

České podnikatelské pojišťovně v souvislosti s orkánem Fabienne vzrostl k dnešnímu dni počet škod na 150. Celkový jejich odhad dosahuje nyní deseti milionů Kč. Největší zůstává podle mluvčí Renaty Čapkové nadále škoda v okrese Mladá Boleslav za půl milionů Kč.

Generali má nahlášeno 123 škod v předpokládané výši čtyř milionů korun. Na 108 pojistných událostí je hlášeno z majetkového pojištění a příčinou je v 90 procentech vichřice. Jen jednotky případů se týkají blesků, pádů stromů a sesuvů půdy. Z havarijního pojištění nahlásili klienti 13 spíše drobnějších pojistných událostí. Vedle spadaných větví na karoserie jde i o nárazy kontejnerů do zaparkovaných aut, dodal mluvčí pojišťovny Jan Marek.