Pohonné hmoty v ČR dál zdražují, nafta je poprvé od roku 2014 nad 35 Kč/l

Praha - Zdražování pohonných hmot u čerpacích stanic v České republice pokračuje. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 od minulého týdne vzrostla o 47 haléřů na průměrných 36,59 Kč/l. Je tak nejdražší za sedm let, naposledy za něj platili řidiči více v říjnu 2014. Nafta zdražila o 64 haléřů na 35,56 Kč/l. Nad 35 korunami byla průměrná cena dieselu naposledy v listopadu 2014. Vyplývá to z informací na webu společnosti CCS, která ceny sleduje. Analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak uvedl, že růst cen pohonných hmot bude pokračovat i v první polovině listopadu, a to o desítky haléřů.

"V první polovině listopadu bude pokračovat růst cen pohonných hmot. Zdražení u benzínu i naftu by mělo být na úrovni několik desítek haléřů. Nafta bude zdražovat rychleji. Důvodem je zvýšení cen ropy Brent na současných 86 dolarů (asi 1900 Kč) za barel. Od počátku roku už ropa zdražila o více než 70 procent," řekl ČTK Tomčiak. Výraznější nárůst u nafty než u benzinu je podle analytiků daný prudkým zdražováním zemního plynu, se kterým souvisí vyšší poptávka po topném oleji.

Před rokem stál litr Naturalu v průměru rovných 28 korun, tedy o 8,59 Kč méně. Podobný rozdíl je mezi letošní a loňskou cenou nafty, loni byl diesel v posledním říjnovém týdnu v průměru za 27,19 Kč/l.

Nejlevnější benzin momentálně natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 36,22 Kč. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, litr tam prodávají průměrně za 35,24 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 37,26 Kč. Nafta se tam tankuje za 36,11 Kč za litr.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvedl, že v příštím týdnu podle něj zdraží benzín o zhruba 30 haléřů na litr, nafta pak o přibližně 45 haléřů na litr. V polovině listopadu se tak benzín bude prodávat za více než 37 korun za litr a nafta za více než 36 korun za litr. "V zimě tedy nelze vyloučit ceny benzínu v ČR až kolem 40 korun za litr, nafta by mohla být srovnatelně drahá, případně jen o několik desítek haléřů levnější," uvedl Kovanda.

Aktuálně se podle Kovandy objevily dvě zprávy, které značí možné zlevnění pohonných hmot. "První zprávou je ta, že velkoobchodní cena plynu v Evropě se dle vývoje na nizozemském trhu, který je vodítkem zbytku kontinentu, dnes propadla nejníže za poslední měsíc," uvedl Kovanda. Druhou zprávou je podle něj to, že Írán, čtvrtý největší producent ropy v rámci kartelu OPEC, by mohl s EU obnovit jednání ohledně jaderné dohody z roku 2015.

Velmi vysoké ceny jsou zejména v západní Evropě. Kupříkladu v Německu je benzín v průměru dražší o sedm korun a nafta o čtyři koruny. Naopak nižší ceny pohonných hmot jsou v Polsku a řidičům v příhraničních oblastech se může vyplatit zajet natankovat tam. Důvodem rozdílných cen jsou především jinak nastavené spotřební daně, uvedl Tomčiak.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 27. říjnu 2021 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 36,59 35,56 Praha 37,26 36,11 Středočeský 36,86 35,79 Jihočeský 36,32 35,28 Plzeňský 36,77 35,72 Karlovarský 36,41 35,45 Ústecký 36,22 35,29 Liberecký 36,53 35,49 Královéhradecký 36,36 35,35 Pardubický 36,58 35,57 Vysočina 36,82 35,79 Jihomoravský 36,67 35,65 Olomoucký 36,67 35,68 Zlínský 36,32 35,24 Moravskoslezský 36,41 35,40

Zdroj: CCS

