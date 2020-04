Pohonné hmoty v ČR budou podle analytiků zřejmě dále zlevňovat

Praha - Pohonné hmoty v České republice budou podle analytiků zřejmě dále zlevňovat, i když mírnějším tempem. To je pro tuzemskou ekonomiku dobrá zpráva. Upozornili na to, že cena ropa navzdory nedělní mezinárodní dohodě o omezení těžby klesá, převis nabídky je stále silný.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a další přední světoví těžaři v čele s Ruskem, úhrnem nazývaní OPEC+, se dohodli na snížení těžby v květnu a v červnu o 9,7 milionu barelů denně, což je desetina světových dodávek suroviny. Cílem je reagovat na pokles poptávky po ropě v důsledku současné pandemie nemoci covid-19.

"Obchodníci s ropou a další investoři nevěří, že nedělní dojednaná mezinárodní dohoda o masivní redukci těžby cenu ropy stabilizuje. Světový trh tak signalizuje, že by nadále měly klesat ceny pohonných hmot v Česku, byť mírnějším tempem než v uplynulých týdnech. Cenová válka Saúdské Arábie a Ruska sice díky dohodě končí, omezení těžby však zřejmě nebude stačit na to, aby se trh při současné cenové úrovni dostal do rovnováhy," uvedl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.

Rekordně velké domluvené omezení těžby mezi Saudskou Arábií a Ruskem by přitom mělo vést k posílení ceny ropy. "V pondělí v poledne jsme ovšem níže než v nedělní poledne nebo v neděli večer. Trh buď dohodu nevidí jako dlouhodobě platnou, nebo za podstatnější pokládá obecný pokles poptávky po ropě v souvislosti s přicházejícím zpomalení v hlavních ekonomikách. Nepomáhá ani naplňování zásobníků v Číně," doplnil analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal.

Cenová válka v předminulém týdnu způsobila pokles cen ropy na minimum od roku 2002, v českých korunách pak dokonce od roku 1999. Zásadně také přispěla k tomu, že ceny pohonných hmot v ČR v březnu klesaly nejvýrazněji za posledních více než deset let, připomněl Kovanda. Cenová válka dvou největších světových exportérů ropy způsobila zaplavení světa touto surovinu, a to navíc v čase klesající poptávky, ochromené v důsledku koronaviru.

Cena benzinu se od poloviny ledna, kdy v ČR dosáhla svého letošního maxima, propadla o více než pět korun na litr a je nyní nejnižší od března 2016, když jeden litr stojí průměrně 27,08 Kč. Nafta od svého letošního maxima z první poloviny ledna zlevnila skoro o pět korun na litr a byla o víkendu nejlevnější od května 2016. Litr se prodával průměrně za 27,27 koruny.

Ani po uzavření historické dohody o omezení těžby není tedy podle Kovandy zaručené, že se cena pohonných hmot v ČR stabilizuje. Jisté je alespoň to, že tempo propadu cen paliv v ČR zmírní. Vzhledem k tomu, že vývoj cen paliv má v ČR dvoutýdenní zpoždění za vývojem cen ropy, tak i při její případné cenové stabilizaci se ceny pohonných hmot v ČR ustálí na přelomu dubna a května. Benzín by se tak mohl stabilizovat kolem 26,50 koruny za litr, nafta na 26,70 koruny za litr, odhadl Kovanda.

Pro ČR a hlavně EU je levná ropa dobrou zprávou, míní Dohnal. Přichází to podle něj jako určitá podpora dopravy v době ekonomického zpomalení. Představuje ovšem problém pro velkého podporovatele americké těžby ropy, prezidenta Donalda Trumpa, a ohrožuje to jeho znovuzvolení, poznamenal.