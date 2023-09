Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, tempo ale zpomalilo

Praha - Ceny pohonných hmot v ČR dál rostou, tempo ale zpomalilo. Nejprodávanější benzin Natural 95 za týden zdražil o deset haléřů na průměrných 40,58 koruny za litr. Nafta se prodává v průměru za 40,43 koruny za litr, minulou středu byla její cena o 21 haléřů nižší. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Experti předpovídají další růst.

Důvodem pokračujícího vzestupu cen pohonných hmot je podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy především zdražující ropa. "Cena severomořské ropy Brent, jež světu slouží jako referenční, za poslední měsíc poskočila o zhruba dvanáct procent. Nyní se barel Brentu prodává za více než 97 dolarů, o čtyři dolary dráž než před týdnem a za skoro nejvyšší ceny za posledních dvanáct měsíců. Ke zdražování pohonných hmot u českých čerpacích stanic pak přispívá také oslabení koruny vůči dolaru, v němž se ropa obchoduje," podotkl.

Paliva postupně zdražují zhruba od konce letošního května. Dražší byla naposledy loni na přelomu listopadu a prosince. Loni touto dobou pak byl litr naturalu v průměru o 2,89 koruny levnější. Za diesel ale tehdy řidiči platili o 2,68 koruny více.

Průměrná cena nafty v Česku po většinu letošního roku klesala. Svého minima dosáhla na konci května, kdy se pohybovala kolem 31 korun. Od té doby zdražuje, přičemž v polovině prázdnin růst cen zrychlil. Přispělo k tomu zvýšení spotřební daně z nafty od začátku srpna o 1,50 koruny za litr.

U benzinu je vývoj méně jednoznačný. Počátkem roku nejprve znatelně zdražil, takže počátkem února stál téměř 38 korun. Pak začal natural mírně zlevňovat, aby v dubnu přechodně zdražil opět až téměř k 37,90 koruny za litr. Posléze opět zlevnil, ale od konce května ceny rostou, nebo stagnují.

Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 39,99 Kč. Za naftu se platí nejméně na jihu Čech, a to v průměru 40,08 Kč/l. Naopak nejdražší paliva nabízejí dlouhodobě čerpací stanice v Praze. Litr benzinu je v hlavním městě průměrně za 41,71 Kč, litr nafty pak za 41,45 Kč.

V příštím týdnu se kvůli zdražující ropě čeští motoristé musí podle Kovandy připravit na zdražení nafty o zhruba 50 haléřů na litr, litr benzínu by měl podražit o zhruba 30 haléřů na litr.

V horizontu několika měsíců nejde podle ředitele společnosti 4Trans Jaroslava Tona vyloučit zdražování v řádu korun na litr. Důvodem je možné pozastavení exportu benzínu a nafty z Ruska a také koordinované omezení těžby ze strany klíčových ropných vývozců, Saúdské Arábie a Ruska. "Oba státy snižují svoji produkci minimálně do konce roku. Střednědobě bude třeba toto zohlednit, jelikož dlouhodobý výpadek paliv by mohl představovat neočekávaný problém pro světový trh s pohonnými hmotami a mohl by mít na cenu paliv významnější dopad než nedávný růst ceny ropy," dodal Ton.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 27. září 2023 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 40,58 40,43 Praha 41,71 41,45 Středočeský 40,94 40,69 Jihočeský 40,15 40,08 Plzeňský 40,77 40,67 Karlovarský 40,35 40,19 Ústecký 39,99 40,14 Liberecký 40,22 40,15 Královéhradecký 40,14 40,14 Pardubický 40,31 40,15 Vysočina 40,86 40,66 Jihomoravský 40,83 40,56 Olomoucký 40,72 40,58 Zlínský 40,42 40,13 Moravskoslezský 40,66 40,43

Zdroj: CCS