Pohodlí a žádné povinnosti, po karanténě možná ubude plavců

Ostrava - Život v karanténě, na několik měsíců uzavřené bazény, pohodlí a žádné povinnosti. To vše může mít negativní vliv na členskou základnu sportovních plaveckých klubů. Myslí si to předseda a trenér Klubu plaveckých sportů Ostrava Jan Pala. Své plavce se proto s trenéry i v této době snaží držet v kondici. Připravují pro ně nejrůznější tréninkové výzvy. Naposledy se téměř stovka členů zapojila do cestovatelské výzvy. Za deset dnů urazili víc než 22.000 kilometrů.

"Současnou situaci vnímáme negativně. Chápeme to ale. Postihla všechny plavce na celém světě. Nikde se neplave," řekl Pala ČTK. Dodal, že nyní svitla naděje na obrat. Od středy podle něj začne trénovat v Praze reprezentace. "Plavci se v Podolí budou střídat po osmičlenných skupinách. Každý bude mít svou dráhu. Věnovat se jim budou čtyři trenéři. Od nás tam bude jeden trenér a několik reprezentantů," řekl.

Ostatní plavci se ale do drah vrátí až v červnu. Jaký dopad bude mít výluka na členy klubu, je podle Paly velkou otázkou. "Nebojím se, že půjdou dolů po fyzické stránce. To se dá vždycky tréninkem dohnat. Mám strach z odlivu členů. Že, když zakusí pohodlí a tak velký úbytek sportovních povinností, tak se k nám už nevrátí," řekl trenér.

Dodal, že ostravský klub má 500 členů. Stovka z nich plave velmi aktivně. Závodí na krajské i celostátní úrovni. Těch se jeho obavy netýkají. Jde podle něj o zbývající členy, kteří ale tvoří hlavní sílu klubu. "Právě u nich může mít výpadek soustředění a povinností takový negativní vliv," míní.

I proto se vedení klubu společně s kondičními trenéry snaží udržet pozornost všech členů prostřednictvím klubových výzev. Už byly tři. První dvě se zaměřovaly na kondici a cvičení. Třetí, cestovatelská, pak na vytrvalost. Zapojilo se do ní asi 100 plavců, trenérů či přátel klubu. Každý zaznamenával během deseti dnů své pohybové aktivity, které nakonec sečetli do jedné vzdálenosti.

Společně, a přitom každý zvlášť, takto urazili za použití vlastní síly 22.600 kilometrů. Nejlepší přispěli víc než 500 kilometry. "Obvod Země podél rovníku čítá něco málo přes 40.000 kilometrů, podařilo se nám tedy obkroužit více než z jedné poloviny zeměkouli. Podobnou vzdálenost urazíte, pokud se jako mořeplavci rozhodnete v nejširším místě v tropech překonat Tichý oceán. Jste-li nároční cestovatelé a rozhodnete se cestovat na Měsíc, tvoří tato porce kilometrů pouze asi šest procent vzdálenosti od Země," vyjmenoval Pala.

Dodal, že nejčastěji účastníci volili jízdu na kole a běh. Mohli ale jezdit i na koloběžce či chodit po horách. "Hlavním cílem výzvy byla podpora vytrvalosti a sportování venku," řekl.