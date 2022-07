Pogačar na Tour ve spurtu s Vingegaardem vyhrál další etapu, ale dál ztrácí

Cyklisté na Tour de France bojují nejen se soupeři, ale i s horkem

Nejen se soupeři, ale i s velkým horkem, které v posledních dnech sužuje Evropu, bojují jezdci na nejslavnějším cyklistickém závodě světa Tour de France. Zatímco závodníci se snaží ve zdraví přežít díky různým vychytávkám, starosti mají kvůli vysokým teplotám i organizátoři.

Dosud nejtěžší s ohledem na klimatické podmínky byla nedělní rovinatá 15. etapa do Carcassonne. Teploty sahaly až ke čtyřiceti stupňům Celsia. A i když některé závody během roku odjedou cyklisté v ještě větším horku a jejich týmy mají o klimatických podmínkách dobrý přehled, není snadné se připravit a s vedrem se pak na kole vypořádat.

"Na Tour jsem takové vedro ještě nezažil," připustil po nedělní etapě domácí jezdec Romain Bardet. "Nebylo to dobré. Pro všechny to bylo spíš hodně nekomfortní a šlo hlavně o to, aby se k nám dostalo dostatečné množství nápojů a ledu," uvedl Bardet.

Voda a led jsou klíčové. Jezdci se často polévají, musí se mít na pozoru před dehydratací, v akci jsou chladící vesty a týmy se jim snaží ulevit po dojezdu i ledovými lázněmi. Britská hvězda Thomas Pidcock si pomohl po svém, když se po nedělním dojezdu šel zchladit do nedaleké fontány.

"V takovém horku trpí každý, tak to prostě je," podotkl Američan Quinn Simmons. "Tohle už bylo trošku moc," řekl zkušený Nor Alexander Kristoff.

"Člověk se prostě jen musí snažit udržet tělo dostatečně ochlazené. Nemyslím, že by kdokoliv rád šlapal pět hodin na kole ve čtyřiceti stupních. A také si nemyslím, že je to pro nás zrovna zdravé. Je to ale stejné pro všechny," prohlásil Slovinec Tadej Pogačar, jenž útočí na vítězný hattrick po triumfech z minulých dvou let.

Dobrou zprávou pro účastníky Tour je, že to nejhorší mají podle všeho za sebou. Teplotní vrcholy podle předpovědi počasí panovaly mezi nedělí a úterkem.

Patrně tak zůstane prozatím nepřekonán i jeden rekord, k němuž bylo hodně blízko. Při teplotách přes 38 stupňů se silnice rozpalují až na 60 stupňů a absolutním maximem je 63 stupňů při vítězství Sylvaina Chavanela v sedmé etapě v roce 2010.

"Jen se nad tím trochu zamyslete. Pokud je povrch vozovky rozpálený na 55 nebo 60 stupňů a pedál kola je pouze 20 centimetrů nad tím, pak je jezdec vystaven opravdu extrémním teplotám," uvedl André Bancala, který má na Tour na starosti logistiku a bezpečnost.

I proto spolupracují organizátoři s hasiči. "Máme na ochlazování silnice připraveno deset tisíc litrů vody. Na určitých místech začne asfalt téct. Ne všude, ale bude mnohem měkčí. Dokážete si představit, jak by to mohlo skončit? A právě ochladit silnici vodou je řešení," řekl Bancala.

I když k této technice sahají organizátoři jen v nejnutnějších případech, zásadní je načasování. "Musíte trefit ten správný moment. Když kropíte silnici příliš brzy, tak se voda vypaří a vozovka se zase rychle zahřeje. Když to naopak uděláte pozdě, přijede peloton na mokrý povrch. Musí to být zhruba čtvrt hodiny před tím, než budou projíždět závodníci," uvedl Bancala.