Podzimní prázdniny Češi stráví na tuzemských horách, mnoho jich pojede i k moři

Praha - Podzimní prázdniny, které letos trvají od čtvrtka 26. do neděle 29. října, Češi stráví zejména v přírodě a na horách. Pro tuzemské hoteliéry to bude poměrně úspěšné období, obsazenost čekají srovnatelnou s loňským rokem. ČTK to řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Mnoho lidí se podle cestovních kanceláří a agentur vydá také k moři, zájezd si často koupili v předprodejích. Právě v říjnu se uzavírá dovolenková sezona ve většině destinací kolem Středozemního moře, a Češi tak začínají více nakupovat pobyty v exotice, vyplývá z ankety ČTK mezi prodejci.

Z rezervací do konce tohoto roku je podle Stárka ale také patrné, že Češi kvůli zhoršující se ekonomické situaci šetří. "Je stále více vidět rozdíl mezi movitější klientelou, která vyhledává známé turistické destinace se službami na velmi vysoké úrovni a klienty, jejichž hlavním motivem při rozhodování je cena, bez ohledu na rozsah služeb," uvedl.

Pro podzimní prázdniny jsou v Česku podle ředitele portálu Slevomat.cz Ladislava Veselého typické pobyty na horách, jižní Moravě a také wellness balíčky. "To, co je výrazně jiné proti předešlým rokům, je zvýšený zájem o Polsko, tedy hlavně o tamní stranu Krkonoš. Rozhodující vliv tu má kvalita služeb společně s cenou. Polsko se tak letos stalo naší nejprodávanější destinací," řekl. Doplnil, že pobyty v době podzimních prázdnin zpravidla tvoří významnou část objednávek.

Hotely ze sítě Czech Inn Hotels budou na přelomu října a listopadu plné, řekl ČTK vedoucí obchodního oddělení Petr Chábera. Spíše než podzimní prázdniny českých školáků podle něj za rezervacemi stojí dušičkové svátky v Německu. "Obsazenost bude asi o desetinu vyšší než v roce 2019 a srovnatelná s rokem 2022," doplnil.

Naopak podle cestovních kanceláří a agentur chuť Čechů cestovat sílí. Například cestovní agentura Invia eviduje na podzimní prázdniny o 45 procent vyšší poptávku než loni. Lidé v tomto období volí především relaxaci, na poznávací zájezdy připadají dvě procenta z prodejů, uvedla mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková. V 61 procentech případů se také jedná o nákupy v předprodeji, zbytek jsou naopak last minute nabídky, doplnila. Zájem o takzvané first minute dovolené potvrzuje mluvčí CK Blue Style Lucie Bukovanská. "Podzimní prázdniny jsou jedny z nejfrekventovanějších termínů a většina našich klientů zájezdy zakupuje již v rámci first minute," řekla. Doplnila, že hlavní sezona nyní začíná například v Ománu, Emirátech nebo na Srí Lance.

CK Čedok na podzimní prázdniny největší zájem pozoruje o Zanzibar, Madagaskar či Egypt. "Celkově máme díky rozšířené nabídce a novým destinacím rezervace o 80 procent vyšší než loni a v prodeji jsou jen poslední místa na last minute," řekla mluvčí Kateřina Pavlíková. O desítky procent vyšší poptávka je také v CK Fischer a Exim Tours. Vliv na to podle mluvčího Jana Bezděka mají i novinky v podobě přímých letů do Vietnamu, na Kubu a do Dominikánské republiky.