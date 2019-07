Podruhé se dnes sejde senátní komise kvůli auditům EK

Praha - Podruhé se dnes sejde dočasná senátní komise k vyhodnocení auditů Evropské komise, které se týkají premiéra Andreje Babiše (ANO) a vyplácení dotací Evropské unie do českého zemědělství. Komise již dříve vyzvala ministerstva financí, pro místní rozvoj, zemědělství a průmyslu, aby jí poskytla návrhy těchto materiálů, resorty to však odmítly. Tři ze čtyř ministerstev navíc nehodlají vyslat své zástupce do komise a ministři odmítli přijít na dnešní zasedání. Horní komora proto ve středu přístup vlády označila za pohrdání Senátem.

Senát v usnesení, které podpořilo 57 ze 72 přítomných senátorů s výjimkou zástupců vládního hnutí ANO a pěti členů ČSSD, vyzval vládu ke spolupráci se svými orgány. Babiš obvinění, že kabinet Senátem pohrdá, odmítl. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že zpráva je důvěrná a o jejím vydání může rozhodnout pouze Evropská komise. Senátoři takové námitky odmítli, podle nich jsou členové komory oprávněni se s důvěrnými dokumenty seznamovat.

Dvanáctičlenná komise, v níž je rovným dílem zastoupeno všech šest senátorských frakcí, má do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy.

Babiš je podle návrhu auditní zprávy, kterou zveřejnila média, kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz EU. Premiér to opakovaně odmítá, návrh auditu nepovažuje za seriózní.