Podpora státu pro podnikatele kvůli koronaviru bude asi od dubna

Praha - O bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru budou moci podnikatelé žádat pravděpodobně od začátku dubna. Novinářům to dnes při příchodu na jednání vlády řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Kabinet dnes projedná jeho návrh, aby na pomoc bylo vyčleněno zatím 600 milionů korun. Bezúročné půjčky mají pomoci i cestovním kancelářím, s jejichž zástupci budou ministři jednat dnes večer.

Podle návrhu na zřízení speciálního programu COVID, který o víkendu zpracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), budou podnikatelé mít možnost žádat o částku od půl milionu do 15 milionů korun. Peníze by dostali ve formě bezúročného úvěru. "Splácet začnou až za rok a mohou si to rozložit do dalších dvou let," uvedl Havlíček.

Podnikatelé budou muset prokázat, že je situace kolem koronaviru přímo ovlivnila. "Například tím, že mají zaměstnance v karanténě, nebo se situace dotkla přímých obchodů vázané na země jako Čína, Itálie, Jižní Korea. Že prokazatelným způsobem jejich partneři doplatili na současnou situaci a kvůli tomu našim firmám klekly obchody," řekl Havlíček. Program se týká i případů, kdy firmám uškodila opatření zaváděná českou vládou.

Pokud dnes vláda návrh schválí, první žádosti by mohla ČMZRB přijímat od 1. dubna, dodal ministr. "Nebude to zdlouhavé, bude to standardní režim. ČMZRB má hodnoticí komise, týmy, které umí pracovat velice pružně," řekl. Na podobné situace je něj banka zvyklá například z doby povodní. "To byly větší sumy a dokázalo se to administrovat velmi rychle," uvedl.

Žádosti se podle njě budou vyhodnocovat pečlivě, aby nebyly zneužity. "Kdyby to ten dotyčný chtěl zfalšovat, tak od ČMZRB už nedostane ani korunu," řekl ministr. Dostupných 600 milionů považuje za solidní částku, teprve podle zájmu se bude vyhodnocovat případné navýšení. Podniky by měly podle programu dostávat nejvýše zhruba 90 procent újmy, kterou vyčíslí. Malé a střední podniky by z úvěru mohly financovat drobný majetek či zásoby, firmy starší tří let například i mzdy nebo pohledávky.

Dnes večer se zástupci kabinetu sejdou kvůli bezúročným půjčkám se zástupci cestovních kanceláří. "Jedním z bodů jednání bude, jak se to bude prokazovat. Musí to skutečně mít vliv na jejich byznys. My jsme si vědomi toho, že naši občané očekávají, že jim zejména v těchto měsících budou vracet peníze bez stornopoplatků. Na druhou stranu kanceláře upozorňují, že hotely ty zdroje nevracejí," uvedla při příchodu na jednání vlády ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Stát podle ní musí ohlídat, aby cestovní kanceláře nedostaly peníze zpět dvakrát, jednou od hotelů, podruhé od státu. "Jde nám o překlenutí té doby, mají své zaměstnance, které musejí platit," uvedla.