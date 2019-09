Podoba rodičovské i příspěvek se do tří let zřejmě výrazně změní

Praha - Rodičovská v Česku se nejspíš do tří let výrazně promění. Změnit by se měla její podoba i příspěvky. Nově by se dávka mohla stanovit například stejně jako nyní mateřská podle výše výdělku, lidé by na ni odváděli pojistné. Po jednání sněmovního sociálního výboru to dnes novinářům řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Pravidla rodičovské upravuje nová evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. ČR je musí uvést do praxe nejpozději do začátku srpna 2022.

"Chtěla bych systém, kdy se výše rodičovské odvíjí od předchozího příjmu. To znamená, abychom měli rodičovskou nastavenou tak, jak je dneska mateřská," řekla novinářům Maláčová.

Mateřská se v Česku vyplácí z nemocenského pojištění. Činí 70 procent základu příjmu. Poskytuje se 28 týdnů - tedy půl roku, u vícerčat pak 37 týdnů. Rodičovská navazuje na mateřskou. Příspěvek poskytuje stát z rozpočtu. Rodiče mohou vyčerpat 220.000 korun. Dítě mohou umístit na 46 hodin měsíčně do školky. Sněmovna nyní projednává návrh, podle něhož by se od ledna částka zvedla na 300.000 korun a potomek by mohl být ve školce 92 hodin měsíčně.

Směrnice, která stanovuje minimální evropská pravidla, se připravovala několik let. Europoslanci a zástupci členských zemí ji schválili a letos začala platit. Podle předpisu by rodiče měli mít možnost nečerpat rodičovskou celou naráz, ale i po částech. Vybírat by si ji mohli třeba střídáním dnů volna a práce či v kratší pracovní době. Dva měsíce rodičovské by měly být nepřenosné, aby se matka a otec v péči o potomka vystřídali. Rodiče v celé unii by měli mít nárok aspoň na čtyřměsíční rodičovskou a mohli by si ji vybrat nejvýš do osmi let dítěte. Placená česká rodičovská může nyní trvat až čtyři roky. Čím déle rodič doma s potomkem je, tím je měsíční dávka nižší.

"Nejsme schopni směrnici transponovat, aniž bychom do rodičovského příspěvku sáhli. Musíme si říct, co od této dávky očekáváme," uvedla náměstkyně pro pojistné systémy a nepojistné dávky Kateřina Jirková. Dodala, že příspěvek nyní nahrazuje příjem rodiče, podporu na dítě či výdaje kvůli nedostatku školek.

Podle náměstka pro legislativu Petra Hůrky Česko bude muset povahu rodičovské změnit. "EU vyžaduje, aby to byla sekundární dávka k peněžité pomoci v mateřství a byla fixována na kompenzaci ztráty výdělečné činnosti," uvedl Hůrka. Podle něj se tak může stát, že by se v budoucnu mohly vyplácet případně i dávky dvě - jedna pro rodiče jako náhrada za výdělek a druhá na dítě.

Podle komunistické poslankyně Hany Aulické Jírovcové by debata napříč politickým spektrem o podobě budoucí rodičovské měla začít co nejdřív. "Musíme začít legislativní proces už v této chvíli. Pokud chceme úkol splnit, měli bychom to mít hotové ještě před koncem funkčního období této vlády, ne-li schválené," míní poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková. Pokud by Česko evropská pravidla do tří let do praxe neuvedlo, hrozí mu pokuty.

Maláčová řekla, že se chce teď soustředit na navýšení nynější rodičovské a zavedení zálohovaného výživného, sdílených míst a zajištění dostatku jeslí. Její úřad připraví do konce volebního období různé scénáře. Příští vláda by z nich pak jeden vybrala a prosazovala, popsala ministryně. Volební období končí na podzim 2021. Po volbách by tak bylo zhruba osm měsíců na projednání a schválení legislativy v nové Sněmovně. V této době by se navíc sestavoval nový kabinet.