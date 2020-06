Podnikatelské svazy zklamal krizový plán pro cestovní ruch

Praha - Podnikatelské svazy zklamal krizový akční plán pro cestovní ruch, který v pondělí schválila vláda. Především postrádají plošnou pomoc ve formě státem dotovaných poukazů na dovolenou v tuzemsku, což by podle nich podpořilo poptávku. Projekt bude podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) v první etapě podporovat pouze lázeňské pobyty a procedury. Zástupci podnikatelů v cestovním ruchu chtějí dále apelovat na vládu, aby cestovnímu ruchu, který koronavirová krize postihla nejvíce, pomohla. ČTK to dnes řekli prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a viceprezident Svazu léčebných lázní a místopředseda Fóra cestovního ruchu Martin Plachý.

Schválený krizový akční plán obsahuje 16 opatření, mimo jiné také projekt Dovolená v Česku na státem dotované poukazy na dovolenou. Stát přispěje na pobyt v tuzemských lázních, který musí být minimálně na šest nocí, 40 procent, maximálně ale 4000 korun.

Zástupci podnikatelů, ale i Národní ekonomická rada vlády (NERV) se podle Prouzy shodli, že klíčovou pomocí je stimulace poptávky. Hlavním nástrojem měly být dotované poukazy na domácí dovolenou. Podnikatelské svazy navrhovaly, aby byly v hodnotě 5000 korun pro každého občana ČR, k využití měly být od 1. července.

"Vláda nakonec zvolila poměrně opatrný přístup, kdy podpoří lázeňské pobyty a do financování chce zapojit zdravotní pojišťovny," řekl Plachý. Nastavení podle něj dává smysl. Příspěvek státu se podle něj zhruba rovná příjmům do státního rozpočtu z daně z přidané hodnoty či místních poplatků. Samoplátci do lázní podle něj nejčastěji jezdí na šest až sedm dní. Aby státní podpora fungovala, musí být podle Plachého zvolen jednoduchý systém.

"Vláda záchranu cestovního ruchu hodila na kraje, to mi přijde nefér," řekl Prouza. Praha, Jihočeský, Karlovarský či Moravskoslezský kraj podle něj připravily své vlastní programy na podporu domácí turistiky, ale počítaly s tím, že vláda připraví plošné řešení.

Podle Prouzy v krizovém akčním plánu v podstatě není nic přínosného. Podnikatelské svazy podle něj namítaly, že plán je zbytečně dlouhý, za podporu cestovního ruchu jsou v něm vydávány i plošné programy jako COVID III nebo COVID nájemné, které podnikatelům z tohoto odvětví příliš nepomohou. Plachý upozornil, že akční plán počítá se zvýšením rozpočtu agentury CzechTourism, ale až od příštího roku. Podle něj je třeba bezodkladně zahájit kampaně zejména v Německu, které je pro domácí cestovní ruch zásadní. CzechTourism již ohlásil, že obnoví marketingové kampaně v sousedních státech. Německé turisty bude lákat do lázní a wellness zařízení v příhraničních regionech

Plachý i Prouza se shodli, že lázně rozhodně nejsou jediné, které potřebují podporu. Klasické letní destinace jako Lipno či Krkonoše podle nich mají tradičně plno. Podle Plachého je ale obsazenost pražských hotelů mezi pěti a deseti procenty, Prouza upozornil na velmi nízkou obsazenost ubytovacích zařízení v Českém Krumlově, ale třeba ani ve Špindlerově Mlýně podle něj kapacity plné nejsou.

V cestovním ruchu je zaměstnáno na čtvrt milionu lidí. Podle prezidenta Fóra cestovního ruchu Viliama Sivka je bez podpory státu ohroženo 200.000 míst. Cestovní ruch každý rok do veřejných rozpočtů odvádí více než 125 miliard korun. Podle agentury CzechTourism tvoří cestovní ruch tři procenta z hrubého domácího produktu ČR. Letos se počítá s propadem cestovního ruchu o více než polovinu.