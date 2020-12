Podnikatelské organizace žádají vládu o jeden program náhrad

Praha - Podnikatelské organizace v Hospodářské komoře (HK) žádají vládu o jeden administrativně snadný kompenzační program pro všechny zasažené podnikatele. Připravená podpora některým podnikatelům podle prezidenta HK Vladimíra Dlouhého pomohla, jiní ale "sítem" propadli. Kompenzace by podle něj měly znamenat automatickou pomoc zasaženým odvětvím. Žádost by měla být jednoduchá k vyřízení a pomoc by měla být rychlá. Dlouhý to dnes řekl na tiskové konferenci. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) je Hospodářská komora u všech jednání týkajících se kompenzací a spolu se svazy má prostor programy oponovat. Pokud je kritizují, pak kritizují rovněž svoji práci, sdělil ČTK.

HK bude podle Dlouhého s vládou o novém systému podpory jednat pravděpodobně po Novém roce. Chce dosáhnout toho, aby byla podpora plošná a podnikatele o ni nemuseli žádat u různých institucí. To by úředníkům ulevilo od administrativy. O tom, zda bude kompenzace počítána z vysokého procenta obratu dosaženého v předchozích letech po vzoru okolních států, nebo jiného klíče, by měla vláda podle Dlouhého jednat a vůbec tuto diskusi připustit.

Pokud by vláda takové jednání odmítla, HK podle Dlouhého nemůže vyloučit, že podnikatelé a asociace budou podávat ústavní žaloby. Mohla by také sílit vlna nerespektování vládních opatření, varoval.

Havlíček uvedl, že není možné vyhovět všem požadavkům, ale například poslední balíček pro gastronomii a hotely byl podle něj z 90 procent odsouhlasen tak, jak byl se zástupci podnikatelů domluven. "Vláda kompenzuje náklady, nikoliv ušlý zisk nebo tržby. Na programy dosáhnou všichni podnikatelé, kteří museli zavřít provozovny. Částečně je mohou čerpat i ti, kteří jsou jejich dodavateli nebo jejichž činnost je významně zasažena," uvedl.

Kompenzace podnikatelů podle Havlíčka činí už téměř 250 miliard korun. Podle předpokladů analytiků Hospodářské komory podpora vlády zasaženým odvětvím ke konci prosince dosáhne 105,3 miliardy korun. Fakticky firmy z veřejných rozpočtů dostanou 16,6 miliardy korun, formou daňových a pojistných úlev ušetří 88,7 miliardy korun. Do odhadů není započítána slíbená pomoc v souvislosti s opětovným uzavřením provozů od pátku.

Vláda už dříve připravila program pro ubytovací zařízení - COVID ubytování, který bude kvůli dalšími uzavření pokračovat, podporu dostanou stravovací podniky z programu COVID gastro. Speciální program vznikl pro podnikatele v kultuře, dopravce, lázně či ubytovací zařízení zaměřená na školy v přírodě. Další obory mají nárok na příspěvek na komerční nájem, živnostníci mohou žádat o tzv. kompenzační bonus.

HK: Podpora podnikatelům z deficitu rozpočtu je méně než 20 %

Podpora podnikatelům z deficitu státního rozpočtu tvoří podle analýzy Hospodářské komory méně než pětinu. Očekává se, že ke konci prosince podpora vzroste na 105,3 miliardy korun. Přitom na výdajové straně, což znamená sumu, kterou podnikatelé přímo dostanou, bude činit 16,6 miliardy korun. Formou daňových a pojistných úlev podnikatelé ušetří 88,7 miliardy korun. Do náhrad nejsou započítány kompenzace, které vláda s opětovným zákazem některých podnikatelských činností od pátku připravila. Na tiskové konferenci to řekl Dlouhý.

Vláda podle Dlouhého avizovala, že podnikatele zasažené krizí podpoří až 1,2 bilionu korun. Plánovaný celoroční schodek státního rozpočtu 500 miliard korun je podle Dlouhého prezentován na veřejnosti tak, že byl způsoben pomocí pro podnikatele. Ke konci listopadu přitom kompenzace tvořily zhruba pětinu. Fakticky adresovaná podpora firmám prostřednictvím výdajů veřejných rozpočtů činila 14,7 miliardy korun, na úlevách podnikatelé uspořili do konce listopadu 84,2 miliardy korun. Část úspor je podle Dlouhého jen odkladem plateb, které budou muset firmy stejně uhradit.

Zaměstnancům prostřednicím programu na podporu zaměstnanosti Antivirus by podle analýzy mohlo být z veřejných rozpočtů za celý rok vyplaceno přes 26 miliard korun.

Stát podnikatelům podle Dlouhého nahrazuje jen část nákladů za uzavřené provozovny. Například prostřednictvím programu COVID nájemné získávají 50 procent nájmů. Na zbytek nájmu, ale také splátky úvěrů, leasing na stroje, pojištění, energie a další výlohy si musejí vydělat nebo použít rezervy. Finanční rezervy se ale podnikatelům v souvislosti s opakovaným zákazem činnosti ztenčily, nebo je úplně vyčerpaly, upozornil Dlouhý. Dodal, že podnikatelé sebe i své rodiny živí ze zisku, nikoliv z nákladů na provoz.

Vláda rozhodla, že od pátku se kvůli zhoršené epidemické situaci budou muset znovu uzavřít restaurace, hotely pro rekreační účely, bazény, sauny nebo fitness centra. Pro restaurace ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nový program COVID gastro, ve kterém budou provozovatelé mít nárok na 400 korun na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka a den. V programu je připraveno 2,5 miliardy korun. Pokračovat budou také programy COVID nájemné a COVID ubytování.