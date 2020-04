Podnikatelé vítají příspěvek 500 Kč na den od května

Praha - Zástupci podnikatelů vítají návrh vlády, aby živnostníci, které zasáhla opatření přijatá kvůli koronaviru, dostali jednorázový příspěvek i po 30. dubnu. Měl by jako nyní činit 500 korun za den. Vyplývá to z ankety ČTK mezi podnikatelskými svazy. Upozorňují na nutnost nízké administrativní náročnosti.

"Nebývá to v posledních dnech a týdnech z naší strany běžné, ale v tomto případě je na místě vládu pochválit," řekl ČTK prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Podpora podnikatelů bude podle něj nezbytná i v dalších týdnech. Stejně jako u dalších opatření na podporu podnikání v době pandemie je ale klíčová nízká administrativní náročnost, aby se peníze co nejrychleji dostaly na účty firem a živnostníků. Řada z nich v současnosti balancuje na samé hranici existence, dodal.

Asociace malých a středních podniků požadovala po vládě příspěvek pro OSVČ i po 30. dubnu, proto tuto informaci vítá. Jde o částku 15.000 Kč za měsíc, což odpovídá přibližně minimální mzdě a koresponduje s 'pětadvacítkou' na období 1,5 měsíce (12. března až 30. dubna 2020). "Apelujeme pouze na to, aby kontrolní mechanismy státu nebyly nákladově vyšší než podpora," podotkla prezidentka asociace Eva Svobodová.

Svaz průmyslu a dopravy respektuje opatření vlády v této oblasti. "Zdůrazňujeme ale, že nejde jen o živnostníky, ale řada firem se potýká s propadem tržeb a s výpadky výroby. Stále není například dořešen přeshraniční pohyb potřebných pracovníků, odklad plateb DPH či prodloužení programu Antivirus na šest měsíců. Je třeba také rychle schválit a vyhlásit i program COVID plus pro velké firmy," uvedl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes uvedla, že v pondělí vládě předloží návrh zákona, který umožní příspěvek vyplácet až do uvolnění všech opatření omezujících podnikatele. Vláda s nimi zatím počítá do 8. června. V případě prodloužení termínu pro příspěvek podmínky měnit nebudou, ale podnikatelé budou muset předložit nové čestné prohlášení.

Od minulého týdne mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem žádat za období od 12. března do 30. dubna o příspěvek 25.000 korun, tedy 500 korun denně. O příspěvek je již nyní možné požádat do 29. června. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700.000 OSVČ.