Podnikatelé na sněmu zvolili za prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka

Praha - Podnikatelé dnes na celostátním sněmu v Praze zvolili za prezidenta Hospodářské komory ČR na další tři roky dosavadního viceprezidenta komory a místopředsedu ODS Zdeňka Zajíčka. Vystřídá Vladimíra Dlouhého, který ve funkci po devíti letech skončí. Zajíček získal 190 hlasů, jeho protikandidát Martin Pecina 64 hlasů.

"Je pro mě velkou ctí a závazkem vést Hospodářskou komoru v období, kdy budou muset v ČR padnout klíčová rozhodnutí o strategických investicích v energetice, dopravní a technické infrastruktuře, ve školství a vzdělávání. Na tato rozhodnutí opravdu není mnoho času, pokud chceme zachovat naše hospodářství a podnikání konkurenceschopné. Je na to třeba najít širokou shodu nejen mezi podnikatelskými a zaměstnavatelskými organizacemi, ale také s odbory a s politickou reprezentací," uvedl Zajíček.

Jak dodal, komora je připravena se ujmout společně s dalšími podnikatelskými organizacemi provozování Portálu podnikatele, který by se měl stát univerzální digitální branou pro komunikaci se státem pro vyřízení podnikatelských záležitostí. To by podle něj mohl být další dobrý příklad efektivní a vzájemně prospěšné spolupráce mezi státem a soukromým sektorem.

Sněm zvolil za viceprezidenty znovu Radka Jakubského, Romana Pommera, Tomáše Prouzu a Michala Štefla, nově pak předsedu komorové sekce hospodářské politiky Filipa Dvořáka. Sněm také odsouhlasil rozšíření prezidia o prezidentku České komory fitness Janu Havrdovou. Pokud návrh podnikatelů schválí vláda ČR, bude šestý člen prezidia dodatečně kooptován. Delegáti také zvolili Dlouhého čestným prezidentem.

Delegáti poté zvolili za člena představenstva předsedu Hospodářské komory hlavního města Prahy Petra Michala. Pražští podnikatelé tak podle něj budou mít silnější zastoupení při řešení klíčových otázek a projektů s vládou, státními úřady a samosprávami.

Zajíček pracoval jako náměstek ministra vnitra, ministryně spravedlnosti a ministra financí. Je průkopníkem e-governmentu. Se svým týmem je tvůrcem Czech Pointu nebo datových schránek. Nyní působí také jako advokát. Avizoval, že pokud se stane prezidentem komory, na post místopředsedy ODS rezignuje.

Hospodářská komora je podnikatelskou samosprávou. Sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a 123 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.

Dlouhý vyzval vládu, aby neustoupila v úsilí o konsolidaci financí

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ve svém úvodním projevu na jejím sněmu v Praze vyzval vládu, aby neustoupila v úsilí o konsolidaci veřejných financí. Opozici poprosil o konstruktivní kritiku, podnikatele požádal, aby konsolidaci respektovali. Je to podle něj i v jejich dlouhodobém zájmu. Delegáti sněmu dnes zvolí nejužší vedení komory, Dlouhý už nekandiduje.

"Náš relativně vstřícný postoj k právě projednávanému vládnímu konsolidačnímu balíčku odráží právě chápání makroekonomické stabilizace jako prioritního úkolu vlády v této době. Máme k balíčku samozřejmě připomínky, zvýšení daní nás netěší. Věříme, že v následujících týdnech budou některé naše připomínky brány silně v potaz," uvedl.

Dlouhý upozornil na výrazně pomalé tempo rozhodování státní administrativy při přijímání důležitých opatření nebo zákonů. Jako příklad za všechny zmínil paušální daň. "Tu jsme jako Hospodářská komora představili na sněmu už v roce 2016. Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka se k myšlence přihlásil, trvalo však skoro šest let, než se stala realitou," dodal.

Pro pozitivní vývoj ČR je podle něj bezpodmínečně nutné členství v EU, stejně jako udržení makroekonomické stability země. Podle něj ale dnes Evropa místo na svobodu jednotlivce, na právo na samostatný názor a na svobodu projevu - klade až absolutní důraz na udržitelnost a další definiční charakteristiky, jako jsou prohloubení rovnosti podmínek nebo snižování ekonomické nerovnosti.

"To vede ke krokům, které Evropská komise a Evropský parlament navrhují od zeleného stolu, bez znalosti reality, a které snižují celkovou konkurenceschopnost evropských firem na globálním trhu a často jsou v přímém rozporu se zájmy českých podnikatelů," kritizoval.

Vyzval ke zrychlení kroků, směřujících k překonání úzkých míst, limitujících další růst ekonomiky a omezující podnikatelské prostředí. "Vláda, a vlastně celá politická reprezentace, musí urychleně tato úzká místa odstranit, jinak alespoň tichá podpora podnikatelů rychle zmizí. Jde především o zlepšení situace na pracovním trhu, tedy hlavně otevření tohoto trhu zahraničním pracovníkům," podotkl Dlouhý.

Upozornil na nutnost zlehčení podnikatelských podmínek a administrativy, zbytečnou regulaci a ne dost rychlou digitalizaci této oblasti. Dlouhý také chce, aby strategické projekty, které svým významem, nasazením zdrojů a finančním zabezpečením přesahují jedno období volebního cyklu, podpořilo celé politické spektrum. "První vlaštovkou v tomto směru byla společná podpora opozice a vlády dalšímu rozvoji jaderné energetiky z doby vlády Andreje Babiše (ANO)," řekl. Podobně dlouhodobý charakter má podle něj výstavba vysokorychlostních železnic i některé další infrastrukturní projekty.

Připomněl také nutnost investic, podpořených partnerstvím veřejného a soukromého kapitálu a odpovídajícím způsobem vzdělané pracovní síly. "Bez investic se nezvýší domácí přidaná hodnota našich výrobků, nezvýší se konkurenceschopnost našeho průmyslu i služeb. Bez investic dlouhodobě neudržíme obchodní a platební bilanci pod kontrolou, nedojde k reálné konvergenci koruny k měnám nejvyspělejších zemí. A v konečném důsledku neporoste reálná produktivita, ani se nebudou uzavírat nůžky mezi reálnou mzdou v ČR a v sousedních vyspělých zemí," uzavřel.