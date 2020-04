Podnikatelé mají vládní uvolňování za příliš konzervativní

Praha - Podnikatelské organizace považují vládní návrh, jak by se měly v následujících týdnech postupně otevírat obchody, služby a gastronomická zařízení, za příliš konzervativní a spatřují v něm mnoho nelogičností. ČTK o tom dnes informovala Hospodářská komora a další svazy a asociace ve společném prohlášení. Vadí jim také to, že plán s nimi vláda nekonzultovala.

"Podnikatelé respektují, že veškeré kroky k uvolňování ekonomiky musejí být založeny na epidemiologických informacích a doporučení hygieniků. Je však pro ně zcela netransparentní, na jakém modelu vývoje epidemie vláda založila svůj konzervativní plán otevírání obchodů a služeb," uvedli.

Proto vyzývají vládu, aby zveřejnila a obhájila data a model, na kterém svůj plán postavila. Zároveň má ujasnit, jak by se musela měnit data o počtu nemocných, aby se proces uvolňování obchodu a služeb zrychlil, nebo zpomalil.

Podle aktuálních epidemiologických dat a sdělení ministerstva zdravotnictví se nekontrolované šíření koronaviru zastavilo. ČR si vede velice dobře ve všech důležitých ukazatelích jako denní podíl pozitivních záchytů, nárůst onemocnění v rizikových skupinách, vytíženost akutní nemocniční péče či úmrtnosti, upozornili.

Podnikatelé připomínají, že vláda se zaštiťuje názorem epidemiologů, když otevírá hobby markety (tedy největší obchody na trhu), aby vzápětí omezila otevírání služeb ve velkých obchodech a preferovala menší provozovny bez jakéhokoliv zdůvodnění. Mrzí je, že vláda s nimi návrhy dalšího postupu neprojednala a svou představu zveřejnila až na tiskové konferenci, čímž znemožnila věcnou diskusi, v níž by podnikatelé mohli upozornit na řadu nejasností a nedomyšleností.

Za nepochopitelné považují diskriminaci obchodů podle velikosti plochy obchodu. Není podle nich obhajitelné, proč může otevřít třeba prodejna elektra o 199 m2, ale její o dva metry čtvereční větší konkurent bude ještě 14 dní uzavřen. Otevírání malých prodejen jde také proti předvelikonočnímu rozhodnutí vlády otevřít hobby markety, což jsou z hlediska prodejní plochy jedny z největších obchodů v ČR.

Sdružení se diví, proč restaurace může mít otevřeno, pokud se nenachází v hotelu. Stejně podivně působí podle nich třeba otevření venkovních zahrádek restaurací. Zdaleka ne všechny restaurace disponují zahrádkami na ulici, řada z nich má zahrádku ve vnitrobloku. Není jasné, zda bude moci být otevřena.

Podnikatelům chybí alespoň přibližný termín otevření hranic a vyjasnění, jak se bude postupovat a které země přicházejí v úvahu.

Podnikatelé v mnoha odvětvích považují vládní plán uvolňování mimořádných opatření za příliš pomalý i z pohledu venkovského maloobchodu, který v rekreačních oblastech již nyní zaznamenává pokles obratu a je do jisté míry závislý právě na cestovním ruchu.

Otevření velkých obchodních center až v červnu je podle nich kritické pro celý knižní trh. Momentálně nemá cenu vydávat jarní novinky, což bude mít dalekosáhle následky na celý knižní byznys. V této oblasti rovněž vyvstává otázka, zda se počítá do prodejní plochy i zázemí.

Vláda představila plán pro otevírání obchodů a dalších zařízení a provozoven uzavřených kvůli novému typu koronaviru v úterý. Rozdělila ho do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Nejprve by měli otevřít řemeslníci, farmářské trhy a autobazary, postupně by se měly každý týden a později po 14 dnech přidávat další obchody či akce. V poslední vlně by mohly otevřít například všechny provozovny v nákupních centrech

Připomínky poskytla mj. Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací, Elektrotechnický svaz český, Česká komora fitness, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů, Asociace českého tradičního obchodu, Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP a další podnikatelské organizace, které komora zastřešuje.