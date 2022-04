Podnikatel z Turecka poslal do stratosféry balonem kebab

Ankara - Podnikatel z jihoturecké provincie Adana uspořádal unikátní reklamní kampaň pro svou restauraci. Jedno z jídel ze svého menu vyslal balonem do stratosféry. Balon s héliem v asi 38 kilometrové výšce praskl a krabice se šiškebabem spadla do moře. Díky GPS lokátoru ji Yaşar Aydin našel a v médiích tak mohl zveřejnit záběry z "letu prvního šiškebabu do vesmíru", informoval deník Hürriyet.

Kuriózní akce se odehrála 12. dubna, tedy v Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, který je výročím prvního letu člověka do vesmíru. Turecko zatím svého kosmonauta nemá.

Let kebabu trval asi tři hodiny, než pokrm ve speciální krabici spadl do Středozemního moře asi 120 kilometrů od místa, odkud balon s ním vzlétl.

"Náš kebab dosáhl určité úrovně cestou do vesmíru. Příště ho pošleme ještě výš," řekl Aydin. Na dotaz novinářů, proč balon explodoval, odvětil: "Mimozemšťané nám ho vrátili, protože (kebab) byl na ně moc pálivý."