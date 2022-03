Podnikatel Dědek spustil mezinárodní kampaň k vojenskému zásahu na Ukrajině

Praha - Český podnikatel Dalibor Dědek dnes spustil mezinárodní kampaň, která vyzývá k vojenskému zapojení západních zemí na Ukrajině. Kampaní chce vyburcovat veřejnost po celém světě a ovlivnit tak i rozhodování politiků. Kampaň bude fungovat on-line. Dědek ji dnes představil na tiskové konferenci.

"Naším cílem je, aby Západ nenechal dál umírat Ukrajince a pomohl jim vojensky, alespoň vyhlášením a vynucením bezletové zóny," řekl Dědek, který je spolumajitelem firmy Jablotron, výrobce zabezpečovacích zařízení. Konflikt na Ukrajině se podle Dědka týká celé Evropy. Zároveň je zklamán postojem západu, dosavadní protiruské sankce podle něj nepomohou.

Mezinárodní kampaň byla spuštěna dnes odpoledne na webových stránkách wemustact.eu a na sociálních sítích. Zatím je v češtině a angličtině, postupně ji organizátoři chtějí převést i dalších světových jazyků. Po prvotní kampani na internetu, kterou chce Dědek financovat spolu s případnými dalším podporovateli sám, počítá s virálním šířením výzvy.

Zapojeni podle Dědka budou i influenceři a některé menší marketingové agentury. Naopak velké marketingové firmy podle Dědka z kampaně vycouvaly. Podle Dědka o úspěšnosti kampani rozhodnou následující dny.

"Chceme kampaň udělat skutečně masovou, tak aby se do ní zapojilo co nejvíce lidí, kteří se ztotožňují s tím, že problém má být účinně řešen tam, kde vznikl. Technicky je způsob zapojování lidí do výzvy realizován tak, aby měl výsledek vysokou kredibilitu a byl pro účastníky bezpečný," vysvětlil David Beneš, který stojí za technickým provedením kampaně. Upozornil, že kampaň nemá mít hranice jen v Česku. Šířit se má po celém světě.