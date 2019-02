Praha - Kvůli vyostřené sněmovní debatě v souvislosti s cizineckou novelou začátkem února dostal sněmovní mandátový a imunitní výbor podněty k zahájení disciplinárního řízení hned na tři poslance. Vedle Lubomíra Volného (SPD) jim čelí podle informací z výboru Jan Birke (ČSSD) a Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Výbor by se mohl podněty zabývat začátkem března.

Na Volného podala podnět desítka poslanců z KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Birke a Ferjenčík naopak čelí stížnosti od poslanců SPD Tomia Okamury. Podle některých členů výboru jsou podněty obecné a příliš konkrétních informací neobsahují.

Například Ferjenčík údajně na Volného, když řečnil u pultíku, pokřikoval. "Je to nesmysl, nic jsem nekřičel. Podle mě si to úplně vymysleli, aby zamaskovali, že jejich příznivec udělal teroristický útok a snaží se to hodit na opozici, což je úplně absurdní," řekl ČTK Ferjenčík. Piráti podle něho nyní vyjednávají o tom, aby Volný skončil v čele podvýboru pro regionální školství.

Právě při jednom z Volného projevu se v jednacím sále ozývaly smích, výkřiky a následně bušení do lavic. Volný v reakci na slova ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) o tom, že posledním odsouzeným za terorismus v Česku byl senior Jaromír Balda, sympatizant hnutí Tomia Okamury, prohlásil, že za případem stojí takzvaní vítači. "Jste to vy, vítači, kteří jste vytvořili pana Baldu. Protože vy jste ho vyděsili reálnou možností toho, že tady bude spáchán teroristický útok," řekl Volný.

Jan Birke (ČSSD) na něho, jak později uvedl, pokřikoval, aby "toho už nechal". Stenozáznam to nejprve zachytil jako Birkeho výzvu ke konfrontaci, nyní už v něm stojí, že "poslanec Birke reaguje z pléna". Volný Birkemu údajně řekl, aby "šel ven" a následně ho nařkl z toho, že "agresivní" situaci vyvolal poslanec ČSSD "svým primitivismem". Birke se mu v další debatě za pokřikování z lavice omluvil. Volný následně naznačil, že slova, aby šel ven, neznamenala výzvu k fyzické konfrontaci, jak si je někteří poslanci vyložili. Odvolával se na poměrně časté nabádání předsedajících k tomu, aby poslanci, kteří mezi sebou debatují v sále a ruší vystupující, si to šli vyříkat ven.

Poslanec ODS Václav Klaus tehdy v přímo od řečnického pultu jmenoval výrazy, které podle něho na adresu Volného ze sálu zaznívaly. "Já jsem viděl řvát s brunátným výrazem některé poslance: Ksindle, šmejde, lháři a podobně. A na to reagovala replika 'pojď ven'," řekl.

Imunitní výbor rozhodne, zda s poslanci čelícím podnětům zahájí řízení, nebo ne. Výsledkem případného řízení může být peněžitý postih až do výše jednoho poslaneckého platu. Proti verdiktu je možné odvolání ke sněmovnímu plénu.