Podmol si na Dakaru vedle prasklého hrudního obratle zlomil i žebra

Praha - Nejen prasklý hrudní obratel, ale i tři zlomená žebra si "odnesl" motocyklový jezdec Libor Podmol z Rallye Dakar. Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu se zranil už v pondělní první etapě slavné soutěže, po pádu sice se zdravotními problémy dojel do cíle, následně ale z rallye odstoupil.

"Po přesunu do nemocnice v Arábii mi udělali CT snímky a na nich zjistili, že mám ještě zlomená tři hrudní žebra. Musím být v klidu a fakt nic nedělat," uvedl Podmol v tiskové zprávě. Podle původních informací měl mít "jen" prasklý hrudní obratel.

Podmol havaroval v devadesátikilometrové rychlostí a z pádu si nic nepamatuje. Informace má jen z přístrojů. Původně si dokonce myslel, že se mu neaktivoval bezpečnostní airbag, což nebyla pravda. "Vyletěl jsem přes řídítka asi kvůli nějakému zapadlému kamenu. Tohle stále nevím. Moje tělo letělo rychlostí 74 kilometrů za hodinu a při pádu jsem překonával 26G. Dopadl jsem tvrdě a byl jsem pět minut v bezvědomí," řekl.

Osmatřicetiletý závodník se do Prahy vrátil dnes. A na vozíčku. "Let byl fajn, byl jsem v byznys třídě, všichni se o mě hezky starali, pomáhali mi," uvedl Podmol, kterého nyní čeká dlouhý klid. "Doktor mi řekl, že musím být v klidu tři měsíce. Nic nezvedat a nedělat, bude to jenom bolet. A nebude to mít nějaké následky," oddechl si.

Podmol startoval na Rallye Dakar podruhé, v roce 2021 skončil jedenatřicátý. Letos závodil v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence. Na legendární rallye se chce vrátit.

"Všichni říkali, jak úvod Dakaru byl náročný, ale mě se jelo fakt hezky, nebyl jsem vůbec unavený. Hodně mě to bavilo. Ale to jsou ty momenty, kde se pak tohle stane," řekl Podmol, jehož motocykl nehodu přečkal bez poškození. "Od fanoušků dostávám zprávy, abych tam v příštím roce odcestoval a ukázal jim to. Byl jsem v životní formě, fakt mě mrzelo, jak to letos dopadlo," dodal.