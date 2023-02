Podmínky pro lyžování v ČR jsou nyní dobré, někde nejlepší v sezoně

Praha - Podmínky k lyžován jsou podle provozovatelů tuzemských skiareálů dobré, na mnoha místech je hodnotí dokonce jako nejlepší v sezoně. Na sjezdovkách je přírodní i technický sníh a otevřeny jsou i níže položené areály. Na své si přijdou také běžkaři, vybírat si mohou z desítek kilometrů upravených stop. Ti, kteří by chtěli do Jizerských hor, musí ale ode dneška do neděle počítat s omezením kvůli Jizerské 50. Na start všech jejích závodů se postaví přes 9000 lyžařů.

V Krkonoších a Jeseníkách podle horské služby setrvává lavinové nebezpečí, nicméně kleslo z třetího na druhý stupeň z pětibodové škály. Malé lokální laviny a sesuvy sněhu hrozí po vydatném sněžení také v Beskydech. Lyžaři, skialpinisté a snowboardisté by se tam měli vyvarovat pohybu ve volném terénu. Záchranáři také varují před pohybem pěších v terénu, hrozí jim uvíznutí v hlubokém sněhu.

V Krkonoších, kde je na hřebenech 100 až 150 centimetrů sněhu, jsou v provozu větší i menší střediska. Perfektní podmínky avizuje Špindlerův Mlýn, SkiResortu Černá hora - Pec, Harrachov či Rokytnice nad Jizerou. Provozovatelé navíc využívají nynější mráz k dalšímu zasněžování.

Podobné to je v Orlických, Jizerských a Krušných horách. V Deštném bude v provozu o víkendu díky zlepšení podmínek již celý areál. Jedou také střediska v Říčkách, Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov. Z menších jizerskohorských areálů má otevřené všechny sjezdovky Černá Říčka v Desné, Josefův Důl, Rejdice i Příchovice. Na Ještědu v Liberci mají lyžaři k dispozici skoro osm kilometrů na devíti sjezdovkách. Z krušnohorských skiareálů je v provozu Telnice, Klíny nebo Bouřňák. Běžecké stopy jsou upraveny například v okolí Flájské přehrady, Dlouhé Louky a Klínů, na Cínovci a Moldavě nebo Adolfově.

Celý v provozu je také areál Sněžník v Dolní Moravě na Orlickoústecku, který nabízí i jiné aktivity než lyžování. Turisté přijíždí na visutý most, Stezku v oblacích, lanovou nebo bobovou dráhu. Na víkend připravuje kompletní zprovoznění vleků a lanovek skicentrum Buková hora a v příměstském skiareálu v Hlinsku na Chrudimsku je zavřená pouze černá sjezdovka.

Z šumavských areálů má v provozu všechny sjezdovky Lipno nebo pohraniční rakouský Hochficht. Lyžuje se také v Železné Rudě na Špičáku, v areálu Nad Nádražím - Belveder, na Samotách, vleky jezdí i na Alpalouce, Weissově louce, Goldhofu a Debrníku a Pancíři. Na lyže mohou lidé také v Nýrsku nebo Kašperských Horách. Naopak sjezdovky v Hartmanicích, v Českém lese v Sádku na Domažlicku a v Přimdě na Tachovsku v provozu nejsou.

Běžkaři mohou na Šumavě na upravené stopy v okolí Kvildy, Modravy, Zadova, Železné Rudy, Srní či Prášil. V blízkosti lipenské přehrady jsou na trasy ve Frymburku nebo v Pasečné a běžkaři dojedou i na vrchy Poledník či Březník.

V Jeseníkách lyžařská střediska v posledních dnech zaznamenávají podobně jako jiná centra vyšší návštěvnost, dáno je to nejen příznivým počasím a podmínkami, ale také jarními prázdninami. Skvělé lyžařské podmínky hlásí Červenohorské sedlo nebo Kraličák. V regionu se ale lyžuje i v níže položených areálech jako Hlubočky u Olomouce, v Kladkách na Prostějovsku nebo v Hrubé Vodě.

Nejlepší podmínky za celou zimu jsou podle provozovatele areálu v Bílé na Frýdecko-Místecku Jaroslava Vrzguly také v Beskydech. "Je to ideální. V posledních dnech vyšlo i počasí," řekl. Běžkaři mají upravené trasy na Pustevnách, vyrazit mohou také na hřeben Javorníků, do Bílých Karpat nebo do Velkých Karlovic a okolí.

Počasí nyní přeje i lyžování na jihu Moravě. V provozu jsou tam vleky v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku, v nedaleké Olešnici nebo v Němčičkách na Břeclavsku. Tamní svah sice pokrývá umělý povrch, který umožňuje lyžování i za nepříznivého počasí, nyní je ale zasněžený.