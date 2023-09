Podmínky míru si musí Ukrajina určit sama, řekl v OSN český prezident

Český prezident Petr Pavel během projevu před Valným shromážděním OSN v New Yorku, 19. září 2023.

Český prezident Petr Pavel během projevu před Valným shromážděním OSN v New Yorku, 19. září 2023. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Ukrajina si zaslouží mír, který bude uzavřen za podmínek stanovených Kyjevem. Nesmí být založený na nespravedlivém kompromisu a jeho podobu nemůže diktovat Rusko coby agresor. Ve svém projevu před Valným shromážděním OSN v New Yorku to řekl český prezident Petr Pavel. Připomněl také, že následky ruské invaze pociťuje celý svět vzhledem k ohrožení potravinové bezpečnosti způsobené ruskou blokádou ukrajinských přístavů.

"Rozsáhlá ruská invaze na Ukrajinu představuje jasné porušení Charty OSN a mezinárodního práva, které jsme všichni slíbili ctít," řekl v úvodu svého vystoupení Pavel. "Rusko musí bezpodmínečně stáhnout všechna svá vojska z celého území Ukrajiny v rozsahu jejích mezinárodně uznávaných hranic. Vedoucí představitelé Ruska musí nést odpovědnost za zločin agrese vůči svému sousedovi," dodal.

"To co si ukrajinský lid skutečně zaslouží, je mír... A má-li být budoucí mír udržitelný, nemůže být založený na nespravedlivém kompromisu nebo na podmínkách vnucených dobyvatelem. A také nesmí ponechat Rusku naději, že jednou naplní své imperiální ambice. Musí se jednat o mír založený na podmínkách napadeného a nikoliv agresora," uvedla hlava českého státu.

Pavel rovněž připomněl, že Česko má s vojenskou agresí Moskvy historickou zkušenost vzhledem k okupaci Československa sovětskou armádou po roce 1968. "Česko bude Ukrajinu v její oprávněné obraně podporovat tak dlouho, jak bude potřeba," zdůraznil ve svém anglicky předneseném vystoupení. Připomněl rovněž, že ČR pomáhá Kyjevu od začátku války, poskytuje zbraně, munici i humanitární pomoc a přijala obrovské množství ukrajinských uprchlíků.

"Hrozby, kterým čelíme, jsou globální a propojené. Kvůli Rusku a hrstce dalších zemí je dnes náš svět nebezpečnějším a drsnějším místem. Namísto toho, abychom rozvíjeli spolupráci v oblasti bezpečnosti, musíme budovat armády," uvedl Pavel.

“Oceňuji, že pan prezident v projevu zdůraznil, že svět nemůže před ruskou agresí zavírat oči, že bezpečnost na Ukrajině se promítá do bezpečnosti v Africe, Latinské Americe i Tichomoří. Jsem rád, že česká zahraniční politika opět mluví jednotným hlasem," komentoval slova hlavy státu český ministr zahraničí Jan Lipavský, který je v New Yorku společně s prezidentem.

Čtvrt hodiny trvající projev pronesl Pavel před Valným shromážděním OSN jako první český prezident od roku 2017, kdy na tomto fóru vystoupil jeho předchůdce Miloš Zeman. V následujících letech Česko na VS OSN zastupoval buď premiér nebo ministři zahraničí.

Pavel na VS OSN odsoudil vojenské aktivity Číny u Tchaj-wanu

Prezident Pavel v projevu také odsoudil vojenské aktivity Číny v Tchajwanském průlivu. Bezpečnost podle něj ohrožuje i postup Íránu a KLDR a jejich testy jaderných a mezikontinentálních balistických raket.

"Vyjadřujeme ostrý nesouhlas s vojenskými aktivitami Číny, které zvyšují napětí v Tchajwanském průlivu, a s jejími nepřátelskými akcemi vůči partnerům v Jihočínském moři. Jakýkoli spor či názorový střet je třeba řešit mírovou cestou, případný ozbrojený konflikt v regionu by měl negativní důsledky pro celý svět," upozornil český prezident.

Znepokojivá je podle něj i situace v Sahelu, kde několik zemí v poslední době zažilo vojenské puče. "Tento region je i nadále silně ohrožen četnými politickými, hospodářskými a klimatickými riziky," řekl prezident a varoval, že "některé země sice předstírají ochotu pomoci, ale ve skutečnosti se snaží vytvořit ekonomické a politické závislosti, které narušují dlouhodobou stabilitu a ovlivňují svobodnou vůli lidí prostřednictvím šíření lží a dezinformací". Pavel žádné konkrétní státy nejmenoval, nicméně je známo, že sféru vlivu se v poslední době snaží v Africe rozšiřovat zejména Rusko a Čína.

Prezident naopak ocenil snahu Izraele o normalizaci vztahů s arabskými sousedy a připomněl, že obrovským rizikem do budoucna je globální oteplování. "Změna klimatu ohrožuje naše životy, obživu, potravinovou bezpečnost, stabilitu, udržitelný rozvoj, prosperitu a v konečném důsledku i mír a bezpečnost," uvedl na závěr svého čtvrthodinového vystoupení Pavel.