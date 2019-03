Praha/Ankara - Prezident Miloš Zeman dnes řekl, že z minulosti existují důkazy o ekonomické výměně mezi Tureckem a teroristickým uskupením Islámský stát (IS). Uvedl to na závěr návštěvy Karlovarského kraje. Dodal, že jde o fakt a proti faktům se neprotestuje. Turecké ministerstvo zahraničí se dnes ohradilo proti Zemanovu úternímu prohlášení, ve kterém označoval Ankaru za faktického spojence IS.

Zeman v úterý uvedl, že Turecko zprostředkovávalo některé logistické operace pro zásobování Islámského státu, jako je vývoz ropy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle Zemana vsadil na islamizaci země.

Dnes prezident řekl, že v roce 2015 se mluvilo o tom, že Turecko odebírá od IS za zvýhodněnou cenu ropné produkty. "Dokonce to došlo tak daleko, že v tom roce 2015 americké letouny bombardovaly kolonu cisteren, která směřovala právě k tureckým hranicím, což je makavý důkaz toho, že tato řekněme ekonomická výměna existovala," prohlásil Zeman.

V roce 2015 Rusko obviňovalo Ankaru, že pomáhá financovat IS, když obchoduje s jeho ropou. Svá tvrzení Rusko dokládalo rovněž satelitními snímky kamionů směřujících přes syrsko-tureckou hranici. Turecko naopak v té době tvrdilo, že z prodeje ropy z území ovládaného IS má zisk syrský prezident Bašár Asad, jehož režim Moskva podporovala. Obě obvinění se objevila v době zvýšeného napětí mezi Moskvou a Ankarou, za situace, kdy turecká armáda sestřelila ruské letadlo, které narušilo turecký vzdušný prostor.

Proti úterním Zemanovým výrokům se ohradilo turecké velvyslanectví v Praze, označilo je za nepřijatelné a za založené na nepodložených obviněních. Dnes Zemanova úterní slova odsoudilo i turecké ministerstvo zahraničí, podle kterého jsou vyjádření českého prezidenta "plné lží a urážek" vůči Turecku. Očerňování Turecka českým prezidentem je podle Ankary neslučitelné s tradičně dobrými vztahy mezi oběma zeměmi.

Turecká diplomacie také opakovaně zdůraznila, že se Ankara podílí na boji proti IS a je i aktivním členem globální koalice proti tomuto teroristickému uskupení.