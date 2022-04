Podle Zemana by Středula patřil mezi nejsilnější kandidáty na prezidenta

Znovuzvolený předseda ČMKOS Středula nejprve informoval prezidenta o svém zvolení a krocích odborů. Zeman odborovému předákovi poblahopřál. "Udělalo mi to upřímnou radost, protože si vážím práce, kterou jsi v čele odborů vykonal," řekl Středulovi. Zmínil svůj přátelský vztah k odborům od doby, co byl v čele ČSSD a poté předsedou vlády.

Zeman podporuje například snahu odborů o růst jak průměrné, tak minimální mzdy. Nesmí to však podle něj být jediným cílem. "Vždy jsem kladl důraz na to, aby odborová organizace usilovala o co největší míru participace zaměstnanců ve vedení podniků, a to je cíl dlouhodobý a komplexní," poznamenal.

Za dobrý příklad považuje Německo, naopak za špatný pokládá kuponovou privatizaci. Ta byla jednou z metod velké privatizace, kterou si Československo a později Česko prošlo při hospodářské transformaci. Majetek byl privatizován pomocí směny investičních kuponů za akcie podniků. Završena byla v roce 1994. Zeman patří dlouhodobě ke kritikům kuponové privatizace.

Prezident zmínil, že se v poslední době k jeho velké radosti otázka zaměstnaneckého spoluvlastnictví i zaměstnaneckých akcií znovu vynořuje. "Snažte se zakotvit vliv odborářů a zaměstnanců ve vedení podniků," řekl. "Zejména malé a částečně střední podniky tím získají i dodatečný kapitál, ale to není nejpodstatnější. Nejpodstatnější je zvýšená motivace, pocit 'tato firma je moje'. Pocit reálného spoluvlastníka," doplnil. Má za to, že i to je cestou ke zvýšení produktivity práce.

"Máme snahu a chceme prosadit větší participaci zaměstnanců. Země jako Německo ukazují, že to je ta nejlepší cesta," reagoval po Zemanově projevu Středula. "Účast zaměstnanců přináší nové myšlenky, způsoby, formy a při kreativitě českých zaměstnanců a zaměstnankyň si myslím, že to každému může pomoci," konstatoval.

Kolem budovy, kde se sjezd koná, byly dnes dopoledne kvůli prezidentově návštěvě posílené policejní hlídky. Hlídaly i chodník před budovou a přilehlou tramvajovou zastávku. Při příjezdu prezidentské kolony se omezila doprava i průchod.

Zeman se do jednacího sálu dostal na svém vozíku v doprovodu ochranky, jeho příchod doprovázela prezidentská fanfára. Odboráři povstali. Na pódium vedl bezbariérový nájezd. Hlava státu předáka oslovovala familiárně "Pepo". Neformální bylo i vystoupení, prezident a odborář seděli u kavárenského stolku. Zeman zpočátku mluvil velmi pomalu. V proslovu se snažil vtipkovat. Prezidentův odchod pak provázel potlesk. Středula se s prezidentem rozloučil před budovou u vozu. Limuzíny, před nimiž jeli policisté na motocyklech, pak zhruba v 10:45 odjely.