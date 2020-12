Podle zdrojů z britské vlády je šance na dohodu s EU 50 na 50

Londýn - Podle nejmenovaných zdrojů z britské vlády, na které se odvolávají stanice BBC a list The Guardian, jsou šance na to, že se podaří vyjednat smlouvu o vztazích Británie s Evropskou unií, jen asi 50 na 50. Poté, co se Londýn s Bruselem po týdnu vyčerpávajících jednání nedokázaly dohodnout, bude dnes odpoledne o situaci telefonicky mluvit přímo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová s britským premiérem Borisem Johnsonem.

Británie z Evropské unie odešla letos 31. ledna a na Silvestra skončí přechodné období. Podle zdrojů v EU bodem sváru zůstává otázka přístupu rybářů z EU do britských vod, pravidel hospodářské soutěže a dohledu nad řešením sporů. Brusel chce například od Londýna ujištění, že Británie nebude narušovat podmínky férového obchodu subvencemi nebo snižováním ekologických, pracovně-právních a sociálních standardů.

BBC na svých internetových stránkách píše, že během uplynulých dnů panoval ohledně možnosti dosáhnout dohody větší optimismus než nyní, ale že jednání uvázla v mrtvém bodě kvůli požadavkům EU, aby její rybáři měli do britských vod přístup po deset let. Francie varuje, že pokud tato otázka pro ni nebude vyřešena uspokojivě, dohodu vetuje.

Když hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier dnes ráno odjížděl z Londýna, aby se vrátil do Bruselu, řekl novinářům, že "jako vždy jsme klidní a jestli je ještě způsob (jak se pohnout dál), se uvidí". Mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové připomněl, že "vždy existuje prostor pro kompromis".

Zdroje BBC na straně EU i Británie upozorňují, že od dnešního telefonátu von der Leyenové s Johnsonem se zásadní průlom ve sporných otázkách spíše čekat nedá a že v následujících dnech se bude intenzivně vyjednávat mezi Německem, Francií a dalšími unijními zeměmi. Podle agentury Reuters ovšem není plánovaný žádný krizový summit Evropské unie. Šéfové vlád a států zemí sedmadvacítky mají vrcholnou schůzku beztak naplánovanou na nadcházející čtvrtek a pátek.