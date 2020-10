Podle WHO se koronavirem nakazila až desetina světové populace

Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že koronavirem se od začátku pandemie nakazilo až deset procent populace na Zemi. Informují o tom dnes světové tiskové agentury. To by znamenalo, že koronavirem se ve světě nakazilo zhruba 760 milionů osob, tedy více než dvacetinásobek dosud potvrzených případů.

"Nemoc se nadále šíří a v mnoha částech světa je na vzestupu," uvedl výkonný ředitel krizových programů WHO Michael Ryan. Podle něj ale existují v šíření covidu-19 významné regionální rozdíly. Nemoc se šíří jiným tempem ve městech a na venkově a v různých společenských vrstvách. Riziko nákazy hrozí "většině světa", uvedl Ryan.

Odhad WHO je výrazně vyšší než počet potvrzených případů nemoci covid-19. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se od začátku pandemie potvrdilo 35,2 milionu případů nákazy koronavirem. Nejpostiženější zemí jsou Spojené státy se 7,4 milionu nakažených, následují Indie s 6,6 milionu nakažených a Brazílie s 4,9 milionu nakažených.

Počet úmrtí souvisejících s covidem-19 překonal na konci září jeden milion osob a nyní činí podle JHU asi 1,038 milionu.