Podle Varšavy se migranti u hranic rozdělují na menší skupiny

Varšava/Minsk/Vilnius - Migranti, kteří už několik dní táboří na bělorusko-polské hranici, se v noci na dnešek v několika případech pokusili dostat na polské území. Oznámil to polský ministr obrany Mariusz Blaszczak. Podle médií se některým podařilo do Polska skutečně dostat, ale podle pohraniční stráže byli všichni zadrženi. Varšava očekává příliv dalších migrantů z Minsku. Ti, co už jsou na hranicích, se podle polských úřadů rozdělují na menší skupiny. Bělorusko naopak opět obvinilo Polsko z brutálního zacházení s migranty.

"Nebyla to klidná noc, došlo k mnoha pokusům o překročení polské hranice. Z hlášení vojenských velitelů a z toho, co víme z hlášení pohraniční stráže, vyplývá, že všichni, kteří pronikli, byli zadrženi," řekl ministr Blaszczak. Podle něj je na polské straně hranice nyní nasazeno už přibližně 15.000 vojáků místo předchozích 12.000.

V okolí Krynek a Bialowieže se dvě skupiny migrantů podle rozhlasu dostaly do Polska poté, co překonaly zábrany. "Části osob se povedlo hranici překročit. Všichni byli zadrženi," uvedl Michal Tokarczyk z pohraniční stráže podle televize TVN 24. Podle agentury Reuters polské bezpečnostní složky vrátily po půlnoci zpět do Běloruska dvě skupiny migrantů. V jedné bylo zhruba 200 lidí a ve druhé dvě desítky osob.

Televize TVN 24 uvedla, že podle polských vojáků, posilujících ostrahu hranic, jsou migranti pod ustavičným dohledem příslušníků běloruských bezpečnostních složek a ozbrojenci v běloruských uniformách tvoří kordón za zády migrantů, tedy na cestě do běloruského vnitrozemí. Polská pohraniční stráž odpoledne zveřejnila video, na němž jsou uprchlíci procházející kolem hraniční bariéry a doprovází je muži v uniformách. "Další příklad cílení běloruských služeb na migranty a spolupráce cizinců s těmito službami s cílem nelegálně se dostat do Polska a EU," komentovala záběry.

Informace o dění na hranicích je ale těžké ověřit, protože v polském pohraničí platí výjimečný stav, a tak média a humanitární organizace nemají do oblasti přístup. Ode dneška platí výjimečný stav i v pohraničním pásmu sousední Litvy, která se ocitla v podobné situaci jako Polsko. Vilnius oznámil, že v úterý vrátil do Běloruska 281 migrantů. To je nejvyšší počet od srpna, poznamenala agentura Reuters.

Mluvčí ministra pověřeného koordinováním polských tajných služeb Stanislaw Žaryn dnes v Rádiu Plus označil situaci u obce Kuźnica Bialostocka za dynamickou. Varšava podle něj očekává příliv dalších migrantů, kteří jsou údajně připravováni na tuto cestu v Minsku. "Čekáme, že v příštích dnech nebo dokonce hodinách se skupina imigrantů rozroste," sdělil mluvčí, podle něhož v posledních měsících přicestovalo do Běloruska 10.000 až 15.000 migrantů. U obce Kuźnica Bialostocka uvázlo podle serveru BBC na 4000 migrantů.

Šéf polského resortu obrany Blaszczak podle AFP popsal, že po pondělním neúspěšném pokusu o hromadný přechod se nyní o překročení hranice pokoušejí menší skupiny. "Víme, že část imigrantů byla rozdělena na menší skupiny, které budou sloužit k rozšíření krizové situace na hraniční linii," uvedl rovněž mluvčí Žaryn. Ministerstvo obrany přitom viní Bělorusko, že migranty zastrašuje, aby je donutilo hranici překročit.

Běloruská pohraniční stráž dnes naopak opět obvinila polskou stranu z brutálního zacházení s migranty, což doložila záběry čtyř zakrvácených kurdských uprchlíků. Soustřeďování vojáků na obou stranách hranice budí obavy z vyhrocení situace a Varšava obviňuje Moskvu, hlavního spojence Minsku, že stojí v pozadí nynější krize, poznamenala agentura AFP.

Polsko, Litva, Lotyšsko i další země Evropské unie viní autoritářský režim Alexandra Lukašenka, že migranty používá k "hybridnímu útoku" v odvetě za sankce, které EU uvalila na Minsk kvůli porušování lidských práv při potlačení protestů po loňských prezidentských volbách.

Moskva odmítá obvinění z Varšavy, že stojí v pozadí migrační krize

Jako nepřijatelné a nezodpovědné dnes Kreml odmítl prohlášení polského premiéra, který Rusko obvinil z odpovědnosti za migrační krizi na bělorusko-polské hranici. Kreml podle tiskových agentur rovněž varoval před hrozící humanitární krizí. "Nadchází humanitární katastrofa, ale Evropa se zříká ideálů humanismu, které hlásala," prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Životy a zdraví tisíců běženců jsou podle něj v ohrožení.

Polský premiér Mateusz Morawiecki v úterý odpoledne na mimořádné schůzi polských poslanců řekl, že na východní hranici Polska se "odehrává představení s pevnou režií", jehož cílem je vyvolat chaos v Evropské unii. "Poslední útok ze strany (běloruského vůdce Alexandra) Lukašenka, který je vykonavatelem, ale má svého patrona, kterým je (ruský prezident Vladimir) Putin, ukazuje, jaké existuje odhodlání pro realizaci scénáře obnovy ruského impéria," prohlásil polský premiér.

"Považujeme za naprosto nezodpovědná a nepřijatelná prohlášení polského premiéra, podle kterých je Rusko odpovědné za situaci," řekl Peskov podle agentury AFP. "Rusko nikdy neskrývalo, že je i v nejtěžších chvílích připraveno poskytnout Bělorusku nezbytnou pomoc. V první řadě ekonomickou, ale i veškerou další," dodal o spojenectví Moskvy a Minsku podle agentury Interfax.

Rusko vyslalo dva strategické bombardéry Tu-22M3, aby dnes přelétly nad Běloruskem, oznámily ruské agentury s odvoláním na ministerstvo obrany. Bombardéry podle ministerstva pomohly otestovat společný systém protivzdušné obrany obou spojeneckých zemí. Let dvojice bombardérů se uskutečnil právě uprostřed stoupajícího napětí mezi Minskem a Varšavou kvůli migrační krizi, upozornila agentura Reuters.

Polské úřady ještě neinformovaly ruské velvyslanectví ve Varšavě o zadržení ruského občana, kterého podezírají z napomáhání nelegální migraci přes hranici s Běloruskem, uvedl Interfax s tím, že v souladu s konzulární úmluvou na to mají Poláci tři dny. O zadržení tří podezřelých z napomáhání nelegální migraci - občanů Ruska, Litvy a Švédska - informovali polští pohraničníci podle Interfaxu dnes ráno.

Polsko, Litva a Lotyšsko již týdny čelí přílivu migrantů, převážně z Blízkého východu, kteří se z Běloruska snaží nelegálně překročit jejich hranice. Situace se vyostřila tento týden, kdy k polské hranici za doprovodu běloruských vojáků a pohraničníků dorazilo několik tisíc migrantů. Polská ostraha pokusy o překročení hranice odvrátila i za pomoci slzného plynu, několik desítek migrantů zadržela podle úřadů v noci na dnešek ještě v pohraničním pásmu. Tyto informace je těžké ověřit, protože v pohraničí platí výjimečný stav, a tak do pásma mají novináři, ochránci lidských práv a humanitární organizace zakázaný přístup.

Varšava dlouhodobě viní Minsk z toho, že migranty převážně z Blízkého východu k hranicím dováží a mstí se tak za sankce, které Evropská unie uvalila na autoritářský režim Alexandra Lukašenka kvůli porušování lidských práv. Lukašenko, který i díky podpoře z Moskvy odolal tlaku loňských masových demonstrací, obvinění odmítá.