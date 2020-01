Podle Valachové nelze teď mluvit o kandidatuře na ombudsmanku

Praha - Podle poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) nyní nelze diskutovat o její možné kandidatuře na veřejnou ochránkyni práv. Senát i prezident už své nominace podali a zásah do nich by podle ní mohl zpochybnit výsledek volby. Valachová také argumentovala svou rozdělanou prací ve Sněmovně a uvedla rovněž, že má i lidské důvody, totiž své přátelství s Vítem Alexandrem Schormem, kterého nominoval Senát.

"Pokud by v tuto chvíli mělo dojít k nějakému dodatečnému doplnění kandidátů, byl by to dle mého odborného názoru krok, který by mohl zpochybnit následnou volbu - ať již by byl zvolen kdokoliv. Toho přirozeně nechci být příčinou," napsala Valachová na facebooku k důvodům, proč nemůže nyní o kandidatuře uvažovat.

"Druhý důvod je čistě lidský. Mezi kandidáty, které nominoval Senát České republiky, je i Vít Schorm, můj dlouholetý kamarád a kolega. Společně každý rok od úmrtí (prvního ombudsmana) Otakara Motejla chodíme na Vyšehrad uctít jeho památku a zapálit svíčku. Byla bych velmi nerada, aby případné pokračující diskuse o doplnění současných nominací snížily vážnost blížící se volby," napsala poslankyně.

Za třetí důvod Valachová označila svou práci ve Sněmovně, kde se věnuje změnám pravidel pro exekuce nebo ochraně dětských dlužníků. "To je podle mě v tuto chvíli zásadnější věc pro ochranu práv lidí než debata o případné kandidatuře," uvedla.

O možnosti nominace Valachové na ombudsmanku se poprvé zmínil v neděli prezident Miloš Zeman, podle kterého se jméno poslankyně objevilo v kuloárech. Valachovou označil za kvalitní kandidátku a řekl, že je připraven ji nominovat, pokud mu ji navrhne předseda ČSSD Jan Hamáček. Ten v pondělí uvedl, že je k takovému kroku připraven. Premiér Andrej Babiš (ANO) se však o víkendu vyjádřil ve smyslu, že by ombudsmanem neměl být současný ani bývalý politik.

Debata o nominacích na ombudsmana vypukla poté, co se nominace vzdala Zemanem navržená poslankyně Helena Válková (ANO). Válková čelí kritice kvůli článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem.

Podle předsedy sněmovní volební komise Martina Kolovratníka (ANO) se návrhy kandidátů na ombudsmana mohou měnit do konce ledna. Právo navrhnout dva kandidáty mají prezident i Senát. Zatímco Zeman navrhl pouze Válkovou, horní komora nominovala vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Schorma a advokáta Jana Matyse. Současné ombudsmance Anně Šabatové skončí šestiletý mandát 18. února.