Podle Stockholmu stoupla pravděpodobnost vstupu Finska do NATO před Švédskem

Stockholm - Pravděpodobnost, že Finsko vstoupí do Severoatlantické aliance dřív než Švédsko, vzrostla. Prohlásil to švédský premiér Ulf Kristersson, kterého citovala agentura Reuters. Podle Kristerssona je ale jen otázkou času, kdy se také Švédsko stane členem aliance.

Švédsko a Finsko o vstup do NATO požádaly loni v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Jejich přijetí musí odsouhlasit všech 30 členských zemí aliance; zbývá ještě ratifikace ze strany Maďarska a Turecka.

Zatímco v případě Budapešti by to neměl být problém, Ankara má zejména vůči Švédsku výhrady a kritizuje Stockholm za to, že podle ní poskytuje útočiště kurdským radikálům a odpůrcům islámu nebrání ve veřejných protimuslimských projevech.

Podle dnešního vyjádření Kristerssona je z pohledu Turecka Švédsko nadále problematičtější zemí než Finsko. "Pravděpodobnost, že (k připojení Švédska a Finska k NATO) dojde v odlišnou dobu, stoupla," řekl předseda švédské vlády na dnešní tiskové konferenci ve Stockholmu před cestou na návštěvu Německa. "Otázkou nicméně není, zda se Švédsko stane členem NATO, ale kdy se jím stane," dodal.