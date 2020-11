Podle stavbařů obor příští rok klesne o 1,8 procenta

Praha - České stavebnictví příští rok meziročně klesne o 1,8 procenta. Stavební firmy mají zakázky v průměru na osm měsíců dopředu. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research, kterou zveřejnila na dnešním Setkání lídrů českého stavebnictví. V průzkumu v říjnu oslovila zhruba stovku stavebních firem v Česku. Vláda podle ministra Karla Havlíčka kvůli covidu stavební firmám vyplatila 700 mil. korun. V příštím roce chce stát otevřít 46,5 km dálnic, řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Cenu TOP Stavební firma za rok 2019 obhájila společnost Strabag.

"Lze očekávat, že stavební výroba poklesne. O kolik, to bude záviset na tom, jak bude veřejný sektor ochotný a schopný investovat do dalších zakázek. V případě povolování nových projektů bohužel nepředpokládám, že by mělo nastat nějaké výrazné zlepšení," uvedl předseda představenstva společnosti Trigema Marcel Soural.

O něco pesimističtější jsou ředitelé větších firem s ročním obratem nad 100 milionů korun. Pro příští rok počítají s poklesem stavebnictví o dvě procenta. Menší firmy očekávají v průměru pokles o 1,7 procenta.

"Očekávám, že stavebnictví bude v příštím roce v nejlepším případě stagnovat. Kraje a obce budou muset řešit naléhavější priority. Velmi pravděpodobně se budou muset vypořádat s výrazně zkrácenými příjmy, což logicky povede k razantnímu snížení investic," doplnil generální ředitel společnosti Baumit Pavel Med.

Aktuálně mají stavební firmy vytížené kapacity v průměru na 92 procent. V prvním čtvrtletí příštího roku očekávají pokles vytížení na 81 procent. Zakázky mají v průměru na osm měsíců dopředu. Pro polovinu společností je to stejně jako ve stejném období loňského roku, 37 procent firem uvedlo pokles. Pouze 14 procent uvedlo, že je to více než loni.

Krize v roce 2008 postihla české stavebnictví mnohem více než většinu jiných oborů. Od roku 2008 klesalo pět let za sebou. Během této doby přišlo v souhrnu téměř o 30 procent tržeb. Podle většiny analytiků i lidí z oboru to bylo kvůli rozsáhlým škrtům na velkých infrastrukturních projektech, které tehdejší vláda udělala.

V posledních třech letech odvětví naopak meziročně rostlo. V roce 2017 o 3,3 procenta, o rok později o 9,2 procenta, nejvíce od roku 2003. Loni si polepšilo o 2,7 procenta. Letos za první tři čtvrtletí kleslo o 6,6 procenta. Důvodem jsou hlavně opatření proti šíření koronaviru. Podle analytiků především velkým firmám sice roste počet zakázek, chybějí jim však pracovníci, hlavně ti zahraniční.

"Pokud jedna z cest z krize vede přes stavební investice, mělo by být v zájmu státu efektivně povolovat pro něj strategické stavby. Když teď bytové domy povolujeme pět a dálnice i 15 let, tak i pouhou digitalizací stavebního řízení bychom ušetřili čas a tuny papíru. Zjednodušení stavebního práva potřebujeme jako sůl a každou takovou snahu vítáme," dodal prezident Skanska Central Europe Michal Jurka.

Jak vyplývá z údajů společnosti IS, do konce října klesla hodnota zadaných veřejných zakázek pro stavební firmy meziročně o 2,5 procenta na 175 miliard korun. Veřejné zakázky měly loni na celkových tržbách stavebních firem podíl 45,9 procenta.

Panel veřejných investorů: Andrej Babiš, předseda vlády ČR

Alena Schillerová, ministryně financí ČR

Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR

Jiří Svoboda, generální ředitel, Správa železnic

Radek Mátl, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Radovan Hrnčíř, viceprezident, Česká asociace konzultačních inženýrů

Ondřej Novák, předseda představenstva, STRABAG

Pavel Med, generální ředitel, BAUMIT. Panel digitalizace: Jan Koudelka, náměstek pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Eduard Muřický,náměstek ministra průmyslu a obchodu, sekce průmyslu, surovin a stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Radek Mátl, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Miroslav Kohout, Country Manager, GRAITEC. Panel privátních investorů: Jiří Weis, obchodní a marketingový ředitel, HELUZ

Jiří Klíma, ředitel odboru politiky bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ondřej Boháč, ředitel, Institut pro plánování a rozvoj Prahy

Eduard Forejt, Development Director, PASSERINVEST GROUP

Dušan Kunovský, majitel, Central Group

Petr Palička, Country Managing Director for Czech Republic, Penta Real Estate.

Havlíček: Vláda kvůli covidu stavební firmám vyplatila 700 mil. Kč

V kompenzacích pro stavební firmy postižené jarními opatřeními proti šíření koronaviru vyplatila vláda necelých 700 milionů korun. Na podzim by měly být náhrady nižší, zhruba 200 až 300 milionů korun. Příspěvky navíc nebudou vypláceny plošně. Na on-line konferenci Setkání lídrů českého stavebnictví to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

"Na jaře byly kompenzace přesně po dobu nouzového stavu. Vynaložili jsme na to 650 až 700 milionů korun. Byl to jakýsi příplatek za to, že firmy fungovaly ve specifické době, kdy měly problémy s nedostatkem zaměstnanců, hlavně těch zahraničních. Proto jsme plošně zavedli tento motivační režim," uvedl Havlíček.

V podzimní vlně omezování je podle něj Česko v jiné situaci. Jak uvedl, restrikce nejsou tak výrazné a proti jarnímu nouzovému stavu nejsou uzavřené hranice. "Jsme připraveni zavést podobnou podporu i teď. Ale už nepůjdeme plošným způsobem, to znamená automaticky pro každého. Důležité je to, že firmy budou muset prokázat vícenáklady spojené se sháněním zaměstnanců. Podle našeho názoru už to nebude v takové výši jako na jaře. Nechci teď odhadovat, kolik to bude. Jestli to bude 200 nebo 300 milionů korun," doplnil Havlíček.

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) stavebnictví letos za první tři čtvrtletí meziročně kleslo o 6,6 procenta. Důvodem jsou hlavně opatření proti šíření koronaviru. Podle analytiků především velkým firmám sice roste počet zakázek, chybějí jim však pracovníci, hlavně ti zahraniční.

V příštím roce chce stát otevřít 46,5 km dálnic, víc než letos

V příštím roce plánuje stát otevřít 46,5 kilometru nových dálnic a přes 23 kilometrů silnic první třídy. Za rok by také měla skončit modernizace dálnice D1. Na dnešní konferenci o budoucnosti českého stavebnictví to řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Počet kilometrů nových dálnic by tak v příštím roce měl být oproti letošku zhruba dvojnásobný.

V příštím roce by podle současných plánů měly být dokončeny úseky na dálnicích D6, D11 a D48. Obchvaty by měly přibýt rovněž na dálnicích D7 a D55. Vedle toho ŘSD vyjednává se stavbaři o zrychlení některých prací.

Po devíti stavebních sezonách by také měla skončit rekonstrukce dálnice D1, konkrétně v polovině října 2021. V příštím roce zbývá dokončit ještě čtyři úseky dálnice o celkové délce 55 kilometrů. Dálnice ovšem ani poté úplně bez omezení nebude, v dalších letech by na ní měly pokračovat některé menší opravy.

Vedle dokončení už rozestavěných úseků by podle Mátla měly být v roce 2021 zahájeny práce na 106 kilometrech nových dálnic a 68 kilometrech silnic první třídy. Stavba by měla začít například na dálnici D4, kterou chce stát stavět formou PPP projektu s využitím soukromých peněz. Práce začnou také na dálnicích D6, D3 a na dostavbě dálnice D1 u Přerova. Aktuálně je ve výstavbě na 250 kilometrů dálnic a silnic první třídy.

ŘSD bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem téměř 55 miliard korun. Jde o největší rozpočet, se kterým dosud ŘSD hospodařilo. Navýšení peněz by mělo mimo jiné pomoci pokračovat v dopravních stavbách bez přerušení i v současné krizi, stavební firmy tak nejspíš dostanou příplatek za práci ve ztížených podmínkách. Mátl zároveň podotkl, že v příštích letech by měl rozpočet ŘSD dále růst, a to postupně až ke 100 miliardám korun za rok.

Cenu TOP Stavební firma za rok 2019 obhájil Strabag

Cenu TOP Stavební firma za rok 2019 obhájila společnost Strabag. V soutěži společnosti CEEC Research hodnotí veřejní zadavatelé vybrané firmy podle kvality, dodržení lhůty a dohodnuté ceny. Společnost CEEC Research výsledky soutěže vyhlásila na dnešním on-line Setkání lídrů českého stavebnictví v Praze. Druhé místo obsadila společnost Swietelsky stavební, třetí Chládek a Tintěra, Pardubice.

Letos se konal osmý ročník soutěže. Společnost Strabag se zatím vždy umístila mezi nejlepší trojicí. Sedmkrát vyhrála, pouze za rok 2013 si prvenství připsala firma Vodohospodářské stavby.

Do soutěže se nelze přihlásit. CEEC Research nominuje automaticky 25 největších dodavatelů stavebních prací pro veřejný sektor v daném roce podle počtu provedených veřejných zakázek.

V porotě jsou představitelé veřejných investorů, kteří zakázky stavebním společnostem zadávají. Letos firmy hodnotilo 352 investorů. Každý hlasující hodnotí vybrané stavební firmy, které pro něj práci provedly. Známkuje se jako ve škole, tedy nejlepší je jednička, nejhorší pětka.

Strabag patří do skupiny stejnojmenného rakouského koncernu. V Česku působí od roku 1991. Na konci loňského roku zaměstnával 2309 lidí, meziročně o osm procent více.

TOP Stavební firmy roku 2019:

Pořadí Firma Průměrná známka 1. Strabag 1,62 2. Swietelsky stavební 1,73 3. Chládek a Tintěra, Pardubice 1,76 4. Eurovia CS 1,78 5. M-Silnice 1,80 6. Mados MT 1,86 7. Colas CZ 1,87 8. Pohl cz 1,89 9. Skanska 1,90 10. Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby 1,95

Zdroj: CEEC Research