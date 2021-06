Podle soudu jsou úroky za nadměrné odpočty DPH nízké, správa se odvolala

Praha/Brno - Krajský soud v Brně rozhodl, že dvouprocentní úrok navýšený o základní sazbu ČNB, který vyplácí finanční správa za dlouhodobě zadržované nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty (DPH), je nedostatečný a jeho výše odporuje judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Podle soudu by úrok z odpočtů měl činit 14 procent. ČTK to sdělila poradenská společnosti BDO, která soudní spor s finanční správou iniciovala. Finanční správa na dotaz ČTK sdělila, že Odvolací finanční ředitelství proti rozsudku podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Ministerstvo financí v této souvislosti upozornilo na to, že novela daňového řádu platná od letošního roku úroky z daňového odpočtu téměř zdvojnásobila, a to na polovinu základní úrokové sazby navýšenou o čtyři procentní body. Základní úroková sazba ČNB nyní je 0,25 procenta. Zároveň norma snížila úroky z prodlení na základní úrokovou sazbu navýšenou o osm procentních bodů. "Touto úpravou by měla být dostatečně uspokojena kritika krajského soudu vycházející ze vzájemného nepoměru obou úroků," uvedl Tomáš Weiss z tiskového oddělení MF.

"Podle rozhodnutí krajského soudu výše dvou procent neodpovídá ani úrokové míře u dlouhodobých a zajištěných úvěrů, tedy hypoték," uvedl Vít Křivánek z BDO. Podle něj krajský soud navázal na závěry Nejvyššího správního soudu v rozsudku z loňského července, ve kterém Nejvyšší správní soud posuzoval starší znění úroku ze zadrženého odpočtu, konkrétně úrok jedno procento. Křivánek dále upozornil na to, že pokud by měl stát vyrovnat úrok všem firmám, jejichž nadměrné daňové odpočty zadržoval od 1. července 2017 do 30. prosince 2020, činil by rozdíl několik miliard korun.

Weiss uvedl, že rozsudek sice konstatoval, že výše úroku z nadměrného odpočtu ve výši základní úrokové sazby ČNB plus dva procentní body je příliš nízká, ale nedává uspokojivou odpověď, jakou výši úroku lze považovat za dostačující. "Z důvodu odlišného právního názoru podalo finanční ředitelství proti tomuto rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, na jehož verdikt je třeba v tuto chvíli vyčkat. Dodáváme nicméně, že i kdyby došlo ke zpětnému popření výše úroků stanoveného v zákoně, jednalo by se o řádově nižší částky než uváděné miliardy korun," uvedl.

"Zákonodárce koncipoval právní úpravu jako výši úroku, která se pohybuje mezi úroky z vkladů a úroky z úvěrů. Už na základě takovýchto východisek lze předpokládat, že výsledná právní úprava nemůže být v souladu s požadavky unijního práva a navazující judikatury, neboť ta jasně stanovuje požadavek na úrok ve výši, která pokryje úroky u úvěrové instituce," uvedla podle BDO v rozsudku předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně Jaroslava Skoumalová.

Stát podle BDO u soudu nízké úroky zdůvodňoval tím, že by příliš vysoká sazba mohla motivovat firmy k průtahům při daňových kontrolách. Krajský soud ale upozornil na to, že samotný zákon takové jednání vylučuje z celkové doby úročení.

Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný pláce DPH nakoupil. Vzniká například tak, že v daném zdaňovacím období firma nakoupila více zboží a služeb, než jich prodala.

Novela daňového řádu, která platí od letoška, přináší také firmám automatický nárok na zálohu na nadměrný odpočet DPH ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat. Podnikatelé tak mohou disponovat se svými penězi dříve než v minulosti. Výjimkou nebyly ani případy, že podnikatelé čekali několik let, než jim správce daně nadměrný odpočet vrátil.

Objem zadržených nadměrných odpočtů DPH během letošního prvního čtvrtletí klesl na 671 milionů korun. Pokles pokračoval i v dubnu. Ke konci loňského roku jejich objem činil 1,7 miliardy korun a ještě v lednu stoupl na 1,8 miliardy korun. Nejvyšší objem zadržených odpočtů byl v březnu 2014, a to 18,2 miliardy korun.

Průběžné stavy zadržených nadměrných odpočtů (v mil. Kč)

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 leden 9925 6940 4806 4619 3945 1121 1964 1849 únor 17.640 7323 4880 4614 5077 1304 2139 750 březen 18.151 7046 6316 4554 5216 1267 1906 671 duben 17.844 6229 6230 4506 5049 1274 1819 513 květen 14.323 6009 5423 4505 4287 1194 1025 červen 13.280 5020 4732 4152 3761 1084 1136 červenec 12.717 4845 4537 3632 3108 1068 919 srpen 11.608 4732 4388 3355 1865 1011 841 září 11.610 4834 4514 3218 1745 997 855 říjen 8.563 4787 4366 2856 1628 820 2040 listopad 8.143 4964 3800 2518 1231 789 1964 prosinec 7.504 4919 4708 3179 1074 994 1739

Zdroj: Finanční správa