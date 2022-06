Podle Šilhavého bude duel se Švýcary nesmírně důležitý pro setrvání ve skupině A

Praha - Podle trenéra české fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého bude čtvrteční úvodní zápas ve skupině A2 Ligy národů proti Švýcarsku nesmírně důležitý v boji o udržení v elitní divizi soutěže. Dalšími soupeři národního týmu totiž budou giganti Španělsko a Portugalsko. Český kouč už má jasno o sestavě a připustil, že by stejně jako v březnových duelech mohl znovu vsadit na rozestavení s třemi stopery.

"Myslím, že zápas bude strašně důležitý pro to setrvání v nejvyšší skupině. Tím nechci podceňovat Švýcarsko, protože má velmi silný tým, skvělé individuality. Je to vidět na výsledcích. Od roku 2006 nechyběli na mistrovství světa, poslední dvě mistrovství Evropy to samé. Ale ti soupeři, kteří nás čekají poté, Portugalsko a Španělsko, jsou také hodně těžcí. Z toho pohledu je to utkání pro nás hodně důležité," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Jeho svěřenci v červnu netradičně odehrají v 11 dnech hned čtyři duely. Po utkání se Švýcarskem přivítají rovněž v Edenu Španělsko, následně se představí v Portugalsku a poté je čeká odveta ve Španělsku. V září nastoupí ke zbylým dvěma zápasům. Z elitní skupiny sestoupí nejhorší tým.

"Budeme chtít v každém zápase postavit silnou sestavu. Určitě neplánujeme, že by jeden zápas hrála jedna sestava a druhý druhá. Uvidíme ještě i třeba podle zranění, jak se to bude vyvíjet. Přemýšlíme tak, že zítra je to pro nás hodně důležitý zápas. Snažili jsme to postavit, jak nejlíp to šlo, abychom zítra uspěli," uvedl Šilhavý.

"Dnes tam byly menší zdravotní problémy, ale věřím tomu, že zítra budou všichni v pořádku. Sestavu už máme v hlavě. Jestli bude nějaké překvapení? Myslím, že tam může být třeba nový hráč. Určitě bychom byli rádi, abychom Švýcary překvapili, nejen hráčem, ale i naším výkonem," doplnil šedesátiletý trenér, s nímž vedení asociace na začátku května prodloužilo smlouvu.

Připustil, že možná znovu využije systém s třemi obránci jako v březnu při prohře 0:1 po prodloužení ve Švédsku v semifinále play off o světový šampionát a v následné přípravě ve Walesu (1:1).

"Minulé zápasy, které jsme takhle odehráli, nebyly špatné. Je to možnost, s kterou můžeme nastoupit i zítra. Trénovali jsme to. Můžeme to využít i vzhledem k soupeřům, kteří nás čekají, přece jen ten styl považuji za takový defenzivnější," poznamenal Šilhavý.

Mrzí ho, že mu ze zdravotních důvodů schází 13 hráčů včetně opor útočníka Patrika Schicka či záložníka Antonína Baráka. "Samozřejmě příjemné to není, zvlášť když hrajeme takovouhle Ligu mistrů na reprezentační úrovni nebo malé mistrovství Evropy. Je to škoda, že naši nejlepší hráči, kteří by v nominaci nechyběli, nejsou k dispozici. Zase mají možnost ukázat se další hráči a říct si o místo v příští nominaci," uvedl Šilhavý.

"Dumali jsme nad těmi absencemi. Viděli jsme i nominace Portugalců a Španělů, těch omluvenek je tam hodně málo, u nás je toho hodně. I ten výběr u Švýcarů je větší. Takže nesmírně silná skupina. Už jen dostat se tam byl velký úspěch, ale chtěli jsme to. Věřím, že uděláme vše pro to, abychom se udrželi a měli tu konfrontaci nadále," doplnil.

V pondělí dodatečně povolal záložníka Alexe Krále, který přitom v letošním roce v klubu za West Ham odehrál jen 45 minut pohárového zápasu. "Přemýšleli jsme nad tím. Alexovo vytížení není takové, jaké bychom chtěli. Nicméně byl tady s námi v reprezentaci od začátku, patřil do základní sestavy. Zná, jak pracujeme, jak chceme hrát. Navíc v poslední době denně trénuje v té nejlepší soutěži. Zvažovali jsme to, brali jsme v potaz další hráče, kteří přicházeli v úvahu. Očekávali jsme kritiku, ale stojíme si za tím," dodal Šilhavý.