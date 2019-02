Praha - Na dopis čínské společnosti Huawei má primárně odpovědět Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), řekla na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Analýzu rizik na základě metodiky NÚKIB musí podle ní provést konkrétní zadavatelé veřejných zakázek, nikoli jednotlivá ministerstva.

Čínská společnost Huawei oznámila, že je připravena bránit se kvůli varování NÚKIB před jejími technologiemi u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže a požaduje zrušení varování. Před jednáním kabinetu řekl vicepremiér Richard Brabec (ANO), že vláda určitě nechce tlačit na NÚKIB, aby měnil svá rozhodnutí. Úřad je podle něj nezávislý.

"Ten dopis tak, jak jsem o něm slyšela, je adresován NÚKIB, takže primárně odpoví NÚKIB, ostatní ho měli na vědomí," řekla Schillerová a dodala, že podrobnosti sdělit nemůže, neboť vláda o věci jednala v utajeném režimu. "Ten problém je pořád stejný - NÚKIB vydal varování, vydal metodiku, která je podle mého soudu velmi obecná, a de facto je na každém zadavateli veřejných zakázek, aby posoudil rizika, provedl si vyhodnocení rizik a případně zvážil další postup podle zákona o veřejných zakázkách," doplnila.

Podle ministryně nejde tolik o to, že by analýzu rizik měly provést jednotlivé resorty, vždy ji musí udělat zadavatel veřejné zakázky. "Máte resort a pak celou řadu resortních organizací, které mají přímou odpovědnost. Konkrétní zadavatel zakázky si musí provést analýzu rizik a podle toho zvolit parametry pro vypsání veřejné zakázky," poznamenala.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) řekl, že jeho úřad bude chtít analýzu rizik ještě konzultovat s NÚKIB. "Obecně platí, že vycházíme z varování, které NÚKIB vydal. Na druhou stranu nechceme a nebudeme někoho automaticky vylučovat z výběrového řízení, pokud to nebude odůvodněno právě výsledkem analýzy," uvedl.

NÚKIB před používáním technologií čínských společností Huawei a ZTE varoval v prosinci. Hardware a software těchto firem označil za bezpečnostní riziko. Na základě varování úřadu Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy korun na vybudování portálu Moje daně. Deník Právo dnes uvedl, že zákaz používání technologií od čínských firem Huawei a ZTE vydalo ministerstvo zdravotnictví. Firma Huawei se proti varování NÚKIB ohradila, vystoupila proti němu také čínská ambasáda.

Čínská společnost v dopisech adresovaných premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a řediteli NÚKIB Dušanu Navrátilovi uvedla, že se bude proti varování českého úřadu bránit, požaduje úpravu nebo zrušení varování. Podle čínské společnosti varování NÚKIB porušilo mezinárodní právo, včetně smluv o ochraně investic.

"Spolu se svými externími poradci jsme analyzovali právní možnosti, které by společnost Huawei měla, pokud by nebylo varování zrušeno nebo změněno. V případě nutnosti je připravena bránit svá práva mimo jiné soudní žalobou proti nezákonnému zásahu a případně následnou žalobou o náhradu škody, ústavní stížností a rozhodčím řízením na základě příslušných dvoustranných smluv o ochraně investic," citoval ve čtvrtek z dopisů od Huawei Deník N. Odpovědi na své dopisy firma požaduje do 14. února.