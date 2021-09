Moskva/Kyjev - Ruský prezident Vladimir Putin by rozšíření Severoatlantické aliance na území Ukrajiny považoval za "překročení červené čáry". Podle agentury TASS to dnes řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba v reakci na twitteru do Moskvy vzkázal, že Putin si "červené čáry" může kreslit leda v Rusku.

"Téma potenciálního rozšíření NATO na území Ukrajiny prezident Putin zmiňoval nejednou," řekl novinářům Peskov. Dodal, že Putin při jednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem prohlásil, že taková věc představuje pro Moskvu "překročení červených čar".

Přímé odpovědi na otázku, jaká by v takovém případě byla odvetná opatření Ruska a Běloruska, se Putinův mluvčí vyhnul. "Budou to akce k zajištění bezpečnosti obou států," poznamenal.

Ukrajinský ministr zahraničí se proti slovům Peskova důrazně ohradil. "Putinovy 'červené linie' jsou omezeny na území Ruské federace. Na naší straně rusko-ukrajinské hranice si sami rozhodneme, co máme dělat v zájmu ukrajinského lidu a bezpečnosti Ukrajiny a Evropy," napsal Kuleba na twitteru.

Ukrajina vzhledem k mimořádně napjatým vztahům s Ruskem velmi stojí o členství v NATO. Prezident Volodymyr Zelenskyj se ale při nedávné návštěvě Spojených států od prezidenta Joea Bidena jednoznačné podpory pro vstupu Ukrajiny do aliance nedočkal. Nicméně šéf Bílého domu svůj protějšek ujistil podporou vůči ruským provokacím a agresi.

Vztahy Ukrajiny a Ruska klesly na bod mrazu po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče na jaře 2014. Rusko reagovalo okupací a anexí Krymského poloostrova, kterou Kyjev ani převážná většina mezinárodního společenství neuznává. Moskva také podpořila proruské separatisty na východě Ukrajiny, kde si boje dosud vyžádaly na 13.000 mrtvých. Rusko tvrdí, že separatisty nevyzbrojuje, přestože četné důkazy svědčí o opaku.