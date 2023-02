Podle primátora Ostravy Macury vedení ANO tlačí na jeho odchod z funkce

Ostrava/Praha - Vedení hnutí ANO údajně vyvíjí nátlak na odchod ostravského primátora Tomáše Macury z funkce. Macura, který ukončil členství v ANO, to dnes napsal na twitteru a potvrdil ČTK. Tlak cítí i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO), který minulý týden rezignoval na funkci místopředsedy hnutí. Oba moravskoslezští politici delší dobu kritizují směřování ANO a v prezidentské volbě nepodpořili předsedu hnutí Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta Petra Pavla. Vyjádření zástupců vedení ANO ČTK zjišťuje.

"Do Ostravy dnes míří hlavní manažer hnutí (Jan Richter) s jednoznačným zadáním 'přesvědčit' členy zastupitelského klubu o nutnosti zbavení se Macury," uvedl primátor na twitteru. "Nesmysl. Jedu na místo, abych zjistil, jaká je v tamní organizaci situace, což je práce hlavního manažera hnutí. Bylo by naopak divné, pokud bych tam nejel," reagoval Richter ve vyjádření, které má ČTK k dispozici.

Podle Macury i Vondráka tak vedení ANO jedná v rozporu s tím, co první místopředseda hnutí Karel Havlíček a místopředsedkyně Alena Schillerová, deklarovali v médiích, tedy že nebude do rozhodování zastupitelstev vstupovat. "Ta realita je naprosto opačná proti tomu, co oba dva členové vedení hnutí ANO říkají. Já jsem si žádné iluze nedělal, že by se hnutí ANO nepokoušelo nějak ovlivnit naše členy, ale nemusí u toho prachsprostě lhát," řekl ČTK Macura.

"Nemůžu teď žádné další informace říkat, což asi chápete proč. Samozřejmě, že tlak je a ten tlak tady je už delší dobu, to mi ti členové říkají. O tom není sporu. Nemohu říkat jména, protože oni se už v daný okamžik cítí extrémně ohroženi," uvedl Vondrák. Dodal, že z dostupných informací může potvrdit, že je vyvíjen tlak na to, aby Macura opustil funkci. "Samozřejmě se potažmo počítá, že tak to bude i se mnou. Uvidím, co se bude dít dál," řekl dnes ČTK Vondrák.

Macura se delší dobu názorově rozcházel s celostátním vedením strany. V lednové volbě prezidenta nepodpořil svého stranického šéfa Babiše. Oznámil, že volil jeho protikandidáta. Vysvětlil to tím, že Babiš podle něj nemá k prezidentské funkci předpoklady. Stejně se zachoval i moravskoslezský hejtman a tehdejší místopředseda ANO Vondrák.

Macura v pondělí oznámil odchod z hnutí ANO a uvedl, že na zastupitelském klubu nabídne k dispozici primátorskou funkci a nechá o svém dalším působení v čele města rozhodnout své kolegy. Předsedkyně zastupitelského klubu ANO a náměstkyně primátora Kateřina Šebestová přitom ještě v úterý ČTK řekla, že věří, že Macura zůstane primátorem Ostravy i po odchodu z hnutí. Klub zastupitelů má o jeho podpoře jednat v úterý, ve středu v Ostravě zasedá zastupitelstvo. Macurovi vyjádřili podporu někteří koaliční partneři.