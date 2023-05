Podle poroty Trump zneužil novinářku, má zaplatit odškodné pět milionů USD

New York - Americký exprezident Donald Trump se podle soudní poroty dopustil sexuálního zneužití, když před téměř 30 lety napadl bývalou novinářku Jean Carrollovou. Ta ho u soudu v New Yorku žalovala v občanskoprávním sporu a vinila ho ze znásilnění a také z pomluvy. Devítičlenná porota žalující straně přiznala odškodné v celkové výši pět milionů dolarů (106 milionů Kč), uvedla agentura Reuters.

Carrollová tvrdí, že ji Trump v roce 1996 znásilnil v převlékací kabince obchodního domu v New Yorku. Porota dospěla k závěru, že to se neprokázalo, Trump ale podle ní tehdy Carrollovou sexuálně zneužil. Sexuální zneužití je v právu státu New York definováno jako sexuální kontakt bez předchozího souhlasu. Podle poroty se politik také dopustil pomluvy, když loni na své sociální síti Truth Social napsal, že tvrzení Carrollové o znásilnění, které se objevilo v její knize, je lež a podvod.

"Absolutně nevím, kdo ta žena je. Tenhle verdikt je skandál - pokračování největšího honu na čarodějnice všech dob," napsal Trump po vynesení rozsudku na své síti Truth Social. Mluvčí jeho volební kampaně podle agentury Reuters uvedl, že se Trump proti verdiktu odvolá. Exprezident u soudu nevypovídal a tvrdil, že Carrollová jej křivě obvinila.

Carrollová výsledek řízení nijak nekomentovala, soudní síň opustila s úsměvem, aniž promluvila s novináři, napsal list The New York Times.

Porota, složená ze šesti mužů a tří žen, se dnes o věci radila tři hodiny a její závěr je podle amerických médií velkou komplikací pro Trumpovy snahy získat republikánskou nominaci do prezidentských voleb v příštím roce. Poškodí jeho pověst a také finanční odškodnění, které musí politik zaplatit, je poměrně citelné. Porota Carrollové přiznala odškodné dva miliony dolarů za sexuální zneužití a přibližně tři miliony dolarů za pomluvu.

Bývalá sloupkařka magazínu Elle je jednou z více než 20 žen, které Trumpa veřejně obvinily z různých forem sexuálního obtěžování nebo násilí. Vůbec poprvé se ale nyní některým z obvinění zabýval soud. V občanskoprávním řízení se lze domáhat náhrady škod, soud ale nerozhoduje například o trestu odnětí svobody jako v trestním řízení.