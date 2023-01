Podle politologů volební účast překvapila, pro 2. kolo favorizují Pavla

Praha - Vysoká účast v prvním kole prezidentské volby překvapila politology oslovené ČTK. Ve druhém kole má podle nich větší šanci zvítězit bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel. Šéf hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš může nicméně překvapit v kampani. Vyplývá to z vyjádření politologů pro ČTK. Pavel sice může přilákat větší část voličů nepostupujících kandidátů, Babiš by však podle politologů mohl například útočnou rétorikou odradit část voličů, aby vůbec k urnám přišla.

V prvním kole volby nové hlavy státu hlasovalo 68,24 procenta voličů. Taková nebyla volební účast při posledních prezidentských volbách v prvním ani druhém kole. "Zásadní bude, jestli ji lze ještě ve druhém kole překonat. A to podle mě rozhodne," řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas. Překvapivý byl i vysoký podíl voličů pro Pavla a Babiše, z nichž každý dostal kolem 35 procent hlasů. "Oproti průzkumům se utrhla dvojice Babiš-Pavel," uvedl politolog Josef Mlejnek.

Třetí Danuše Nerudová se ziskem asi 14 procent hlasů za zmíněnými dvěma postupujícími zaostala. Podle politologů jí možná ublížila kauza kolem titulů na Mendelově univerzitě, kterou dříve vedla, i slabší výkon v televizních debatách. "Komunikační strategie Nerudové v tomto ohledu (kauza titulů) byla dost špatná. Její štáb si možná chvilku myslel, že to samo opadne," řekl Mlejnek. Podle politologa Jana Kubáčka má však Nerudová šanci na vstup do politiky v budoucnu. "Kdybych si měl zaspekulovat, tak by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby se na základě tohoto výsledku a zkušeností rozhodla jít do aktivní politiky, třeba v nějakém novém společenském bloku, protože se blíží evropské volby a ty vždycky pomáhají a přejí nováčkům," doplnil.

K Pavlovu postupu do druhého kola možná přispěl i nedávný verdikt v kauze Čapí hnízdo, kde soud v pondělí Babiše nepravomocně osvobodil. "Babiš začal být vnímán jako větší nebezpečí, než kdyby šel do druhého kola jako člověk odsouzený," uvedl Mlejnek. "Ukázalo se, že Danuše Nerudová zřejmě tratila na tom, že se velká část nerozhodnutých voličů nakonec rozhodla hlasovat pro toho, který měl největší šance, postavit se Andreji Babišovi." řekl politolog Miroslav Mareš.

Ve druhém kole volby 27. a 28. ledna má podle politologů větší šanci získat hlasů od neúspěšných kandidátů spíše Pavel. "Otázkou je, jestli všichni tihle voliči přijdou a druhou otázkou je, jestli ještě někde existuje další rezervoár hlasů pro Babiše. A to možná ne ani u těch, co volili (kandidáta SPD) Jaroslava Baštu, ale u těch, kteří nepřišli volit. Protože pouze v tom případě by měl Andrej Babiš šanci ten výsledek zvrátit," uvedl Mrklas.

"Lze předpokládat, že Petr Pavel má šanci, získat většinu voličů Danuše Nerudové i Pavla Fischera a kandidátů na dalších místech," míní Mareš. Babiš podle něj nemá jisté ani hlasy voličů Bašty. "Část voličů SPD je kritická i k Babišovi, takže je otázka, kde může (Babiš) brát," dodal. Pro protivládní voliče Babiš nebude podle Mareše ideální kandidát kvůli své předchozí pozici v čele vlády během koronavirové pandemie.

Hlavní roli bude hrát kampaň a debaty před druhý kolem. "Kdyby se Babišovi podařilo Pavla pošpinit a odradit voliče, aby šli k volbám a hlasovali pro Pavla, a zároveň (Babiš) mobilizoval voliče, tak nějakou šanci má," řekl Mlejnek. "Je jasné, že Babiš se bude snažit Pavla dostat pod tlak v každé diskusi. Bude se snažit ve všech těch konfrontacích jít až na dřeň a vykolejit ho nějakým způsobem z toho jeho zatím stoického klidu, který se ukazuje jako jedna z největších deviz. A pokud se to nepodaří, tak si neumím představit, kde by Pavel měl ztrácet hlasy," uvedl Mrklas.

Podle Kubáčka se Pavel bude muset prezentovat jako kandidát nespojený s vládou. "V tu chvíli se Petr Pavel musí posunout významně do pozice samostatného nezávislého kandidáta, musí se odpojit od vlády Petra Fialy, protože s ní byl hodně spjat," řekl. "Teď spíš půjde o to, jak kandidáti budou pracovat s terénem, kam se vydají, jak povedou kontaktní kampaň a jaká témata vtáhnou do debat. Dá se očekávat, že to budou hodně socioekonomická témata, bezpečnostní témata," dodal.

Babiš bude mít ve druhém kole obtížnou pozici, míní expert

Podle politologa Národního institutu SYRI Stanislava Balíka bude mít Babiš v druhém kole obtížnou pozici. Velkým překvapením je podle Balíka něj nízký volební zisk Jaroslava Bašty (SPD). Balík to uvedl na webu institutu, který sdružuje vědce Masarykovy a Karlovy univerzity a Akademie věd.

Balík uvedl, že letošní prezidentské volby se podle vysoké volební účasti staly pro voliče nejdůležitějšími vůbec. Vysoká účast je podle něj způsobena dvěma faktory. "Každý ví, že máme prezidenta a něco si do něj projektuje. Dále vysoké účasti nahrává v zásadě jednoduchý a srozumitelný volební systém, kde si vybíráme jednu postavu – ne stranu s různými kandidáty, kde se nám jeden líbí a deset dalších ne," uvedl Balík.

"Vysoké účasti nahrála poměrně vyhrocená atmosféra osudové volby, kdy v očích mnoha voličů jde o všechno. Na druhou stranu to ale samozřejmě neznamená, že když nějaké volby voliči považují za nejdůležitější, jsou nejdůležitější i skutečně. Na každodenní život občanů mají a budou mít vždy větší vliv volby parlamentní," uvedl Balík, kterého překvapil nízký zisk Jaroslava Bašty. Kandidát SPD získal necelých 4,5 procenta hlasů.

Jde podle něj o překvapení jak republikově, tak ve vztahu k pohraničním okresům. Například na Jesenicku přišlo volit o tři procentní body více voličů než ve sněmovních volbách 2021. Bašta tam přitom dosáhl jen zhruba na polovinu zisku SPD ve volbách 2021. "Zdá se, že jednak podcenil předvolební kampaň, a především v samotném závěru v televizních debatách vystupoval už natolik podivně, že se polovina voličů SPD rozhodla hlasovat jinak, zřejmě pro Andreje Babiše," upozornil Balík.

Babiš naopak na Jesenicku získal téměř polovinu všech hlasů. "Je zřejmé, že větší část opozičních hlasů dokázal koncentrovat už v prvním kole. Je to pro něj důležitý moment, potenciálně nebezpečný pro další opoziční strany. Přesto nedokázal v prvním kole zvítězit. Pozici do druhého kola bude mít hodně obtížnou," sdělil Balík. Nabízí se podle něj paralela se situací kolem volby Miloše Zemana. Babiš nyní v prvním kole získal i při výrazně vyšší volební účasti a při stylizaci do role hlavního opozičního tribuna o 30.000 hlasů a 3,5 procentního bodu méně než Zeman před pěti lety. Současný prezident přitom po mohutné mobilizaci nevoličů mezi prvním a druhým kolem zvítězil ve druhém kole o méně než půldruhé procento. "A to měl náskok na Jiřího Drahoše v prvním kole více než půl milionu hlasů," připomněl Balík.

Petr Pavel oproti tomu podle politologa SYRI dokázal oslovit část voličů Miloše Zemana z minulých prezidentských či opozičních stran z minulých parlamentních voleb. "Přesto nemá zdaleka vyhráno. Potřebuje přesvědčit jednak své voliče, že ještě nic není definitivně rozhodnuto, jednak voliče poražených kandidátů, že je pro ně přijatelnější variantou. Ani jedno z toho není snadné a samozřejmé," dodal Balík.