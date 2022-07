Podle Orbána nejsou nutné další sankce proti Rusku, ale okamžité příměří

Budapešť - Maďarsko musí podle premiéra Viktora Orbána kvůli válce na Ukrajině zrychlit svůj program rozvoje obrany. V pravidelném rozhovoru pro rozhlasovou stanici Kossuth také řekl, že potřebné nejsou další protiruské sankce, ale okamžité příměří a mírová jednání.

"Musíme nastartovat motory... a zrychlit program rozvoje obrany," cituje maďarského konzervativního premiéra agentura Reuters. "Válečná realita" na Ukrajině, která každým dnem ztrácí velký počet vojáků, podle něho pomalu vychází najevo. Upozornil, že i když se fronta zdá být daleko, situace se může změnit. Nejtvrdší boje mezi ukrajinskou armádou a ruskými silami se v posledních týdnech odehrávají hlavně v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny, Rusko ovšem podniká raketové útoky i na cíle jinde na ukrajinském území.

Orbán, který se svojí stranou Fidesz v dubnu vyhrál čtvrté parlamentní volby v řadě, řekl, že Maďarsko není ochotné jednat s Evropskou unií o jakémkoliv případném embargu na ruský plyn nebo o omezení jeho odběru. Zopakoval, že by to drasticky poškodilo maďarskou ekonomiku. "To, co potřebujeme, nejsou sankce, ale okamžitý klid zbraní a mírová jednání," řekl a dodal, že míru mezi Ruskem a Ukrajinou je také potřeba dosáhnout kvůli tomu, aby se podařilo zkrotit "válečnou inflaci".

Inflace v Maďarsku dosahuje dvouciferné hodnoty navzdory zastropování cen paliva, energií a základních potravin. Maďarská centrální banka v úterý šokovala finanční trhy, když základní úrokovou sazbu zvýšila o 1,85 procentního bodu na 7,75 procenta.