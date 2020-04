Podle opozice verdikt soudu potvrzuje protizákonný postup vlády

Praha - Dnešní soudní rozhodnutí o zrušení čtyř opatření ministerstva zdravotnictví podle opozice potvrzuje předchozí obavy, že si vláda ANO a ČSSD v boji s epidemií nového typu koronaviru počíná protizákonně. Předseda ODS Petr Fiala ČTK napsal, že verdikt dokládá neschopnost vlády. Šéf Pirátů Ivan Bartoš s odkazem na některé výroky soudu uvedl, že na stejná rizika upozorňovala jeho strana od počátku. Zaznívají i výzvy k rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) či celého kabinetu.

Fiala uvedl, že rozhodnutí je smutným dokladem vládní neschopnosti a chaosu. Kabinet podle něj ohrožuje osudy lidí i prosperitu země. "Soud potvrdil naše obavy, že vláda postupovala nezákonně, když přestala rozhodovat podle zákona o krizovém řízení a postupovala podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda jedná v krizi nejen zmateně, ale i protiprávně. Lidé musejí mít i v nouzovém stavu právní jistotu a ochranu," napsal Fiala ČTK.

Bartoš citoval z výroku soudu, že i za aktuální situace je nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech, a zachovaly tak právní stát v maximální možné míře. "Na to jsme upozorňovali do začátku a rozhodnutí soudu to jen potvrzuje," uvedl na twitteru Bartoš.

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura ČTK napsal, že rozhodnutí neznamená, že by daná omezení nebyla ve své době účinná a nutná. "Rozsudek podle našeho názoru znamená, že bohužel místo vlády odborníků, kterou prosazovalo naše hnutí, máme zde vládu politiků kteří v rámci platného právního řádu nedokážou zprocesovat a vydat rozhodnutí tak, aby nemělo právní vady. Je to prostě trapas," uvedl. Opatření ale byla hlavně v první fází epidemie nutná, dodal.

Lidovecký poslanec Marek Výborný doufá, že vláda nebude proti rozhodnutí podávat kasační stížnost, ale zhodnotí všechna zrušená opatření a ta, jejichž zachování považuje za důležité, převede do režimu krizového zákona. V rozhovoru pro ČT se nechtěl vyjadřovat k tomu, zda aktuální situace bude mít nějaký vliv na lidovecký odmítavý postoj k prodloužení nouzového stavu.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan chce vědět, kdo nahradí škodu vzniklou živnostníkům a podnikatelům. "Je dobře, že soud rozhodl, že ani v době krize si nemůže ministerstvo zdravotnictví řídit stát jako zkrachovalou firmu," konstatoval. Místopředseda hnutí Petr Gazdík dodal, že se ukázalo, že ani v čase krize s občany vláda "nesmí cvičit, jak ji napadne". Europoslanec STAN Stanislav Polčák vyzval Vojtěcha k rezignaci.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové soudní rozhodnutí ukázalo na chaos a nekoncepčnost při přijímání vládních opatření. "Bylo jasně řečeno, že není přípustné, aby vláda při vydávání omezujících opatření účelově přenášela svou odpovědnost na jedno ministerstvo a tím se snažila vyhnout své zákonné povinnosti nahradit občanům škody," napsala Adamová ČTK.

Potvrdilo se také, že vláda nebyla svá až přehnaně omezující opatření schopná dostatečně vysvětlit a právně odůvodnit, dodala. "A to je základním předpokladem dobrého fungování právního státu," uvedla Adamová. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na twitteru napsal, že Česko potřebuje správce, který respektuje pravidla a republiku spravuje odpovědně a efektivně. "Vládo ČR, Vy bando amatérů, která ignoruje vládu práva, omluvte se a odejděte," vybídl ministry.