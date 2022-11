Podle Netanjahua je velké vítězství Likudu a jeho spojenců blízko

Jeruzalém - Podle bývalého izraelského premiéra Benjamina Netanjahua je jeho strana Likud a její spojenci z náboženských a krajně pravicových stran blízko velkému volebnímu vítězství. Odhady výsledků naznačují, že by mohli získat těsnou většinu v parlamentu, což by pro Netanjahua znamenalo návrat do vedení Izraele.

"Získali jsme obrovskou důvěru Izraelců," řekl Netanjahu svým stoupencům v ústředí Likudu v Jeruzalémě. "Blížíme se k velkému volebnímu vítězství," dodal před jásajícím davem.

Agentura Reuters píše, že Netanjahua povzbudily zřejmě dobré výsledky jeho krajně pravicových spojenců. Tento blok by mohl obsadit 62 ze 120 křesel v Knesetu.

Netanjahu, který je soudně stíhaný kvůli korupci, ale vinu popírá, stál v čele izraelské vlády dvanáct let. Jeho vláda skončila loni v červnu, kdy se centristovi Jairu Lapidovi podařilo sestavit křehkou koalici složenou z liberálů, zástupců pravice a poprvé i arabské strany. Koalice se ovšem rozpadla. Politický tábor kolem Lapidovy strany Ješ Atid získá podle odhadů 53-54 poslaneckých křesel. Lapid ještě volební porážku neuznal, řekl, že počká, až budou známy konečné výsledky. To se stane v příštích dnech.

Volby v Izraeli podle palestinského premiéra svědčí o nárůstu extremismu

Úterní parlamentní volby v Izraeli podle palestinského premiéra Muhammada Ištajji ukazují, že Palestinci nemají mírového partnera. Podle odhadů výsledků hlasování zvítězila strana Likud bývalého premiéra Benjamina Netanjahua se svými spojenci z náboženských a krajně pravicových stran.

"Vzestup krajně pravicových náboženských stran v izraelských volbách svědčí o posilování extremismu a rasismu v izraelské společnosti, kvůli kterým náš lid trpí již léta," uvedl Ištajja v prohlášení po zveřejnění prvních odhadů výsledků po uzavření volebních místností v Izraeli.

Podle televizních prognóz získal Netanjahuův Likud 30 až 31 křesel ve 120členném Knesetu a má spolu se svými spojenci šanci získat 61 až 62 mandátů, tedy potřebnou parlamentní většinu.