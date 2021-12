Podle některých expertů by se měla upravit pravidla karantén či testování

Praha - Podle některých expertů by se měla v Česku kvůli nakažlivější koronavirové variantě omikron změnit pravidla izolací, karantén i testování. Do karantény by měli chodit i očkovaní. Urychlit by se mělo získání výsledků testů i trasování. Případně by se mohla zkrátit doba izolace, podmínkou by byly negativní testy. Uvedli to na twitteru člen Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Jan Kulveit a sociolog Daniel Prokop. Některé státy kvůli šíření varianty omikron už zavádějí přísná omezení. Vláda chce další případné kroky projednat za týden.

Laboratoře v Česku potvrdily zatím deset případů omikronu, u dalších desítek je podezření. Státní zdravotní ústav předpokládá, že se varianta už šíří komunitně. V některých státech vytlačila původní variantu delta. Epidemiolog Roman Prymula odhaduje, že by v Česku mohl být omikron dominantní krátce po Novém roce.

"Problémem vlny omikronu může být velké množství nakažených - například několik set tisíc lidí za den způsobí problémy i s lehkým průběhem," uvedl Kulveit, který se na oxfordské univerzitě věnuje matematickému modelování epidemií.

Podle experta je u omikronu dřívější schopnost někoho nakazit. Část lidí by tak mohla být nakažlivá třeba už za den. S rychlejším průběhem by rostl problém s prodlevou mezi odběrem a výsledky PCR testů, zvýšila by se užitečnost antigenních testů, uvedl Kulveit. Urychlit by se mělo i trasování. "Pokud se zrychlení potvrdí, stálo by za zvážení zkrátit dobu izolace - a asi neprodlužovat karantény - a delší čekání nahradit testováním," míní expert.

Podle Prokopa by do karantény měli chodit i očkovaní. "Dnes se má očkovaný s covidem v domácnosti po pěti až sedmi dnech testovat, ale nemusí do karantény," uvedl Prokop. Při rychlém šíření a vyšší nakažlivosti omikronu tato pravidla považuje za absurdní. Stejný názor má i Kulveit. "Je to absurdní, s omikronem je nutné to změnit," dodal. Podotkl, že Británie už zkracuje izolaci na týden s podmínkou dvou negativních testů.