Podle Mynáře by prezident Zeman mohl ještě návštěvu Číny zvážit

Praha - Pokud by čínští zástupci byli během dubnového summitu 17+1 ochotni uzavřít s českými podnikateli smlouvy na konkrétní projekty, prezident Miloš Zeman by mohl ještě zvážit svou účast na této akci. ČTK to řekl jeho kancléř Vratislav Mynář. Zeman v neděli řekl, že na summit nepojede, protože Čína nesplnila své sliby ohledně investic. Odložené česko-čínské podnikatelské fórum, na němž se na Pražském hradě setkávají zástupci českých a čínských firem, se podle Mynáře bude pravděpodobně konat až na podzim.

Zeman v neděli serveru Blesk.cz řekl, že na dubnový summit Číny se zeměmi střední a východní Evropy nepojede. Jedním z důvodů jeho rozhodnutí jsou chybějící čínské investice v Česku. Čína podle něj nesplnila to, co slíbila. Požádal proto vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), aby ho v Číně zastoupil.

O čínských investicích zástupci firem obou zemí v minulosti jednali na česko-čínských podnikatelských fórech. Poslední se mělo konat na konci loňského roku, bylo ale odloženo. Mynář v prosinci jako důvod odkladu uvedl chování primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a plánovanou cestu předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan.

Dnes Mynář ČTK řekl, že čínská strana navrhla, aby se podnikatelské setkání uskutečnilo v únoru. Podle kancléře se ale zástupci Pražského hradu, česko-čínské komory i podnikatelů shodli, že by neradi pořádali fórum, které by nemělo hmatatelné výsledky. Jako termín dalšího konání proto navrhli letošní podzim. "S velkou pravděpodobností se to po vzájemné domluvě odloží na podzim," řekl kancléř.

Čínská strana podle něj velmi stojí o účast Zemana na dubnovém summitu Pekingu a zemí střední a východní Evropy. Příští týden proto bude kancléř jednat s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem. Čína si podle Mynáře od případné další návštěvy Zemana v Pekingu slibuje posun v důležitých investičních projektech. "Vše teď záleží na čínské protistraně," poznamenal. Pokud by se podle něj potvrdily informace, podle kterých by dubnová cesta mohla přinést hmatatelné výsledky, Zeman by mohl ještě přemýšlet o změně rozhodnutí. Do Číny by se pak vypravil společně s Hamáčkem. "Troufám si říct, že pokud by výsledkem byly konkrétní projekty, ne jen další memorandum, že by pan prezident svou účast ještě zvažoval," dodal kancléř.